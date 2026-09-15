Stale Solbakken discute du sort d'Erling Haaland lors d'une rencontre à Manchester City

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Norvège, Stale Solbakken, s'est rendu à Manchester pour mener des discussions importantes avec la direction et le staff technique de Manchester City. Selon le journal VG, l'objectif principal de cette rencontre était de coordonner la condition physique et la charge de travail du joueur vedette du pays, Erling Haaland, dans un calendrier très chargé. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'événement, qui s'est tenu au centre City Football Academy, a marqué la première rencontre en face à face entre le sélectionneur norvégien et le nouvel entraîneur. Après avoir observé l'entraînement, Solbakken a eu une discussion privée de 20 minutes avec le staff. Les parties ont discuté en détail de la santé du joueur et de la manière de le préserver lors des matchs internationaux, dans un intérêt mutuel.

Relations de confiance et plans futurs

Stale Solbakken a souligné qu'il était crucial d'établir un climat de confiance lors de cette première rencontre avec le nouvel entraîneur. Il a noté qu'il entretenait déjà de bonnes relations avec l'ancien staff et que cette tradition se poursuivrait. Le sélectionneur norvégien s'est réjoui d'avoir échangé ses coordonnées, ouvrant ainsi la voie à une communication ouverte.

Il s'avère que la direction de Manchester City n'a jamais imposé de demande particulière pour préserver Erling Haaland lors des matchs de l'équipe nationale de Norvège. Cependant, à l'approche de la saison hivernale et avec l'augmentation du nombre de matchs, un contrôle strict de la condition physique du joueur est devenu nécessaire.

Des défis difficiles à venir

Les matchs de la Ligue des nations de l'UEFA, division A, s'annoncent très complexes pour l'équipe nationale. La Norvège affrontera le Danemark et le Portugal à domicile, suivis de déplacements contre le Pays de Galles et le Portugal. Un calendrier aussi intense exige une attention particulière à la santé du joueur.

Pour Solbakken, la condition des autres expatriés est tout aussi importante que celle de Haaland. Il a précisé qu'il était en contact permanent avec l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, concernant la charge de travail de Martin Ødegaard. Il a également salué les performances solides de Sander Berge contre Liverpool, tout en soulignant qu'Oscar Bobb devait être plus égoïste devant le but et chercher à tirer davantage.