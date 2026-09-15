Xiaomi lance un nouveau chauffe-eau avec un rendement de 107 %

Xiaomi a lancé sur le marché chinois son tout dernier développement : le chauffe-eau à gaz intelligent Mijia Smart Gas Water Heater 2. Selon ixbt.com, cet appareil, capable de produire 16 litres d'eau chaude par minute, est équipé de technologies avancées, d'une efficacité énergétique élevée et d'un système de pompe intégré. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'une des principales caractéristiques techniques de cette nouvelle génération de chauffe-eau est son efficacité thermique extrêmement élevée de 107 %. Ce taux supérieur à 100 % s'explique par l'utilisation de la technologie à condensation, qui permet à l'appareil de récupérer l'énergie thermique supplémentaire contenue dans la vapeur d'eau des produits de combustion. L'électronique du modèle gère automatiquement le fonctionnement du brûleur et le débit d'eau.

Facilité d'installation et solution aux problèmes de pression d'eau

La conception de l'appareil se distingue par l'absence de nécessité d'un tuyau d'évacuation des condensats séparé. Le liquide généré est neutralisé à l'aide d'une composition minérale spéciale et évacué via un système de pulvérisation centrifuge à haute vitesse. Xiaomi souligne qu'une telle solution simplifie considérablement le processus d'installation et réduit les risques de corrosion.

Doté d'une chambre de combustion étanche, l'appareil est équipé d'une pompe de surpression intégrée. Cette pompe est capable d'augmenter le débit d'eau jusqu'à 245 %, ce qui est principalement destiné aux étages supérieurs des immeubles de grande hauteur et aux bâtiments anciens où la pression d'eau est insuffisante.

Fonctions intelligentes et sécurité

Le fabricant a accordé une attention particulière au confort des utilisateurs. Selon ixbt.com, l'appareil est équipé d'un système multi-étages pour réduire le bruit de fonctionnement, avec un niveau sonore minimal de seulement 32 dB(A). De plus, pour garantir la qualité de l'eau, un système de purification à six niveaux protégeant contre les sédiments, les impuretés et les bactéries est installé, atteignant une efficacité antibactérienne allant jusqu'à 99,9 %.

Le Mijia Smart Gas Water Heater 2 prend en charge la plateforme HyperConnect et peut interagir avec d'autres appareils de l'écosystème, notamment les systèmes de chauffage de salle de bain Mijia. Les utilisateurs peuvent gérer les paramètres via l'application Mijia et l'assistant vocal Xiaomi, ainsi que créer des scénarios d'automatisation personnalisés.

Sur le marché chinois, le prix conseillé de l'appareil est fixé à environ 3000 yuans (445 $), mais durant la période de lancement, il est possible de l'acheter pour 2295 yuans (340 $) grâce à des réductions et des subventions gouvernementales.