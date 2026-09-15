MediaTek Dimensity 9600 Pro dévoilé : le nouveau processeur phare en 2 nm

Le marché des technologies mobiles est à l'aube de changements radicaux. Selon ixbt.com, MediaTek a officiellement présenté le Dimensity 9600 Pro, le système sur puce (SoC) le plus puissant conçu pour la nouvelle génération de flagships Android. Cette plateforme avancée, produite par TSMC selon un processus technologique de 2 nm, se distingue par l'intégration de plus de 33 milliards de transistors, établissant de nouvelles normes pour le futur marché des smartphones. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

L'architecture du nouveau processeur a été entièrement repensée : elle abandonne les cœurs économes en énergie traditionnels pour intégrer 8 cœurs haute performance. Parmi eux, on trouve deux cœurs C2-Ultra cadencés jusqu'à 4,55 GHz, ainsi que trois cœurs C2-Pro à 4,35 GHz et trois autres à 3,1 GHz. Selon les données fournies par MediaTek, par rapport à la génération précédente Dimensity 9500, les performances en thread unique ont augmenté de 17 % et les performances multi-thread de 15 %.

Intelligence artificielle et capacités graphiques

Le processeur neuronal (NPU) de la plateforme a également bénéficié de mises à jour majeures. Il est rapporté que la vitesse de génération de l'IA pour les requêtes textuelles a augmenté de 40 %. La consommation d'énergie lors de l'exécution de tâches légères a été réduite de 40 %, et l'efficacité de génération par watt a été améliorée de 55 %. De plus, la vitesse de traitement initial du contexte des grands modèles de langage a été accélérée de 51 %.

Le processeur graphique (GPU) fonctionne également 18 % plus rapidement que le modèle Dimensity 9500 à consommation égale. En mode performance maximale, la consommation d'énergie a diminué de 24 %, tandis que la vitesse du ray tracing a augmenté de 18 %. La nouvelle technologie de rendu par réseau neuronal permet de restaurer l'image à partir d'une résolution interne plus faible. Par exemple, dans le jeu Genshin Impact à une résolution de 864p, la plateforme maintient une moyenne de 60 fps sous forte charge tout en consommant 10 % d'énergie en moins par rapport à son prédécesseur.

Mémoire et fonctionnalités multimédias

Le système est équipé d'une mémoire cache L2, L3 et système d'un volume total de 34,5 MB, et prend en charge la mémoire LPDDR6 ainsi que le stockage UFS 5.0. Le passage à la technologie 2 nm a considérablement réduit la consommation d'énergie : par exemple, lors du streaming vidéo en 1080p, la consommation a diminué de 48 % par rapport à la génération précédente.

L'unité de traitement d'image mise à jour prend en charge une plage dynamique étendue jusqu'à 17 EV et le traitement des mouvements à 60 fps. Pour la vidéo, des enregistrements au ralenti en 4K/240 fps, ainsi que des enregistrements cinématographiques en 4K/60 fps et 4K/120 fps en format Log pour une édition couleur approfondie, sont proposés.

MediaTek a déjà entamé des collaborations avec des marques leaders mondiales pour exploiter ces capacités. Avec Vivo, un assistant IA suggérant des modes de prise de vue a été créé, tandis qu'avec Oppo, le système LUMO Inspiration Composition, capable de détecter automatiquement les scènes, a été développé. De plus, la plateforme est entièrement compatible avec Google Gemini et plusieurs grands modèles de langage chinois.