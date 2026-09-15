Djibouti devient le 72e pays à rejoindre les Artemis Accords de la NASA

La République de Djibouti, située en Afrique de l'Est, a signé les Artemis Accords , un document établissant les principes internationaux pour l'exploration de la Lune, de Mars et d'autres corps célestes. Selon Ixbt.com, le nombre de pays ayant rejoint cet accord a atteint 72, Djibouti devenant le huitième État africain à adhérer à cette initiative. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Lors d'une cérémonie officielle au siège de la NASA à Washington, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis, Mohamed Siad Doualeh, a signé le document au nom de son pays. Artemis Accords ont été élaborés en 2020 par la NASA et le département d'État américain avec un groupe de pays partenaires initiaux, et constituent le fondement juridique de la coopération internationale dans le domaine de l'astronautique.

Principes de coopération internationale et de paix

Les signataires de cet accord s'engagent à mener leurs activités spatiales à des fins exclusivement pacifiques. Le document prévoit également d'assurer la transparence des missions, de s'entraider en cas d'urgence et d'établir un échange de données scientifiques.

Les États doivent coordonner leurs actions pour garantir que l'exploration spatiale ne nuise pas aux activités des autres. Une attention particulière est également accordée à la préservation des objets et artefacts d'importance historique sur les corps célestes.

Les ambitions spatiales de Djibouti

Bien que cette adhésion ne fasse pas directement de Djibouti un participant aux programmes lunaires de la NASA, elle crée une base solide pour une collaboration étroite avec les États-Unis et d'autres partenaires. Cette étape élargit les opportunités pour les petits États de participer aux processus spatiaux à l'échelle mondiale.

Pour rappel, Djibouti a lancé son programme spatial national en 2020. En 2023 et 2024, le pays a réussi à mettre en orbite ses premiers satellites, Djibouti 1A et Djibouti 1B. Ces dispositifs spatiaux ont été lancés depuis la base de Vandenberg en Californie, aux États-Unis, à l'aide des fusées Falcon 9 de la société SpaceX .