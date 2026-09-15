Des milliards mais pas de ceinture : Arman Tsarukyan prêt à tout sacrifier pour le titre UFC

Dans l'arène de la première ligue d'arts martiaux mixtes au monde, l'UFC, la course au titre dans la catégorie des poids légers est entrée dans sa phase la plus critique et dramatique. Bien qu'il n'ait pas encore atteint le sommet du championnat, l'une des stars les plus riches et financièrement indépendantes de la promotion, Arman Tsarukyan a fait une déclaration passionnée qui a surpris toute la communauté sportive. L'athlète russe de 29 ans a révélé qu'il était prêt à échanger toutes ses richesses matérielles, son luxe et ses millions contre une seule ceinture dorée de l'UFC.

Il a souligné que même les milliardaires qui ont accumulé toutes les richesses du monde ne peuvent pas acheter ce statut et cet honneur. Actuellement classé 2e dans la catégorie des poids légers et 14e au classement mondial toutes catégories confondues (P4P), Tsarukyan fait face au test le plus important de sa carrière. Ce week-end, lors du tournoi très attendu de l'UFC 331 à Los Angeles, il affrontera le dangereux puncheur brésilien Maurisio Ruffy dans l'octogone. Une victoire dans ce duel ouvrirait grand les portes d'un combat pour le titre à Arman. Alors, comment Tsarukyan a-t-il pu faire passer l'honneur sportif avant la richesse, l'obstacle Ruffy peut-il ruiner ses plans et quand l'ère d'un nouveau roi commencera-t-elle dans la division ?

« On ne peut pas acheter la ceinture dorée avec de l'argent » : les confidences de Tsarukyan

Le choix de l'athlète russe entre matérialisme et championnat :

La victoire sur les richesses matérielles : Bien qu'Arman Tsarukyan soit l'un des athlètes les plus riches de l'organisation, il a fermement souligné que l'argent n'était pas son objectif principal ;

« Je donnerai tout pour le titre » : « On ne peut pas acheter la ceinture de champion UFC avec de l'argent. Il y a beaucoup de milliardaires dans le monde, mais ils n'ont pas la ceinture de champion UFC. Je donnerais tout pour le titre UFC », a déclaré l'athlète ;

La primauté des ambitions sportives : Par cette déclaration, le combattant a prouvé qu'il place le nom, l'héritage et l'esprit de champion qui resteront dans l'histoire au-dessus de tout dans sa carrière.

L'UFC 331 et le combat du destin à Los Angeles

Points clés du duel décisif à venir :

L'adversaire — Maurisio Ruffy : Ce week-end, dans le cadre du tournoi UFC 331 à Los Angeles, Arman Tsarukyan affrontera le puissant combattant brésilien Maurisio Ruffy ;

À un pas du titre : Une victoire éclatante dans ce combat renforcera au maximum les chances du combattant de 29 ans d'accéder à un combat officiel pour le titre ;

Pas le droit à l'erreur : Toute inattention dans le combat contre Ruffy, qui est classé plus bas mais possède un coup de poing imprévisible, pourrait mettre en péril des années de travail acharné de Tsarukyan.

Sommet des classements : Domination absolue chez les poids légers

Position et statut actuels de Tsarukyan dans la ligue :

2e place dans la division : Il occupe solidement la deuxième place du classement des poids légers, restant le principal poursuivant du champion en titre ;

14e place au classement P4P : Il est classé parmi les 15 meilleurs combattants universels au monde, toutes catégories confondues ;

Garantie pour l'avenir : Un résultat réussi contre Ruffy fera de Tsarukyan le seul et incontestable prétendant à la ceinture de champion pour la direction de la ligue.

Le fait qu'Arman Tsarukyan mette de côté les richesses matérielles pour ne lutter que pour l'honneur du championnat fera sans aucun doute de sa performance à Los Angeles l'un des combats les plus dramatiques et spectaculaires de l'année.

Selon vous, Arman Tsarukyan pourra-t-il vaincre le dangereux puncheur brésilien Maurisio Ruffy lors de l'UFC 331 à Los Angeles ? Comment évaluez-vous ses paroles sincères sur le fait de privilégier la ceinture de champion à la richesse — a-t-il atteint le niveau d'un véritable champion chez les poids légers ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse de la confrontation dans le monde du MMA avec tous les passionnés d'arts martiaux et vos amis !