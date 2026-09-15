Le prestigieux tournoi par équipes « Tech Mahindra Global Chess League-2026 », qui s'est achevé à Bangalore, en Inde, est devenu une nouvelle célébration majeure des échecs ouzbeks à l'échelle mondiale. L'Ouzbek le jeune grand maître international Javokhir Sindarov et la célèbre joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva ont participé avec succès au club « FYERS American Gambits », remportant les médailles de bronze de la compétition. Lors du match intense pour la troisième place, leur équipe a battu les « CheQ Mumba Masters » deux fois de suite (3,5:2,5 et 4:2) pour monter sur le podium.

La plus grande sensation a eu lieu sur le premier échiquier : Javokhir Sindarov, en termes de points marqués pendant le tournoi, a surpassé même le numéro 1 mondial, le légendaire Magnus Carlsendevenant le meilleur joueur du championnat. Suite à ce résultat mondial, l'actionnaire stratégique de l'équipe, la célèbre star du football Gerard Piqué, quadruple vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone et champion du monde avec l'Espagne, a envoyé un message vidéo spécial sur les réseaux sociaux, exprimant sa sincère gratitude à Sindarov et à ses coéquipiers.

Alors, pourquoi Gerard Piqué investit-il des millions dans l'industrie des échecs, sur quel indicateur Javokhir Sindarov a-t-il surpassé Magnus Carlsen et quel est le prochain objectif des « American Gambits » ?

« Je suis infiniment fier de vous ! » : Les félicitations retentissantes de Gerard Piqué

Le message passionné de la légende du football aux joueurs d'échecs :

Message sur Instagram : Gerard Piqué a publié une vidéo sur sa page officielle, suivie par des millions de personnes, saluant la troisième place de son équipe ;

« Nous étions très proches » : « Salut les gars ! Je voulais vous féliciter car nous avons pris la troisième place et c'est un très bon résultat. Nous étions très proches de la victoire, néanmoins, je suis très fier de vous », a déclaré l'ancien footballeur ;

Promesse de titre futur : « Je suis convaincu qu'à l'avenir, nous remporterons certainement le trophée principal. American Gambits, en avant ! », a souligné Piqué ;

L'accord d'août : Rappelons qu'à la veille du tournoi, en août, Gerard Piqué est officiellement devenu l'actionnaire stratégique du club « FYERS American Gambits ».

Sindarov a surpassé Carlsen : Détails d'un résultat historique

Le record personnel du joueur d'échecs ouzbek lors des matchs à Bangalore :

Le roi du premier échiquier : Javokhir Sindarov a enregistré le meilleur résultat absolu du tournoi sur le 1er échiquier, considéré comme le plus difficile et le plus responsable ;

Au-dessus de Magnus Carlsen : Le grand maître ouzbek a surpris les experts en surpassant Magnus Carlsen, légende vivante du monde des échecs, en nombre de points marqués lors des matchs ;

La contribution de Bibisara Assaubayeva : La talentueuse joueuse d'échecs kazakhe a également remporté des victoires complexes dans des parties importantes, devenant un maillon décisif dans l'obtention du bronze par le club.

« CheQ Mumba Masters » écrasé : La bataille pour le bronze

Double supériorité absolue dans le match décisif :

Victoire dans les deux matchs : Dans le duel pour la troisième place, les « FYERS American Gambits » ont dominé leur adversaire dans les deux mini-matchs ;

Score de 3,5:2,5 et 4:2 : Les deux rencontres acharnées se sont terminées par la supériorité tactique de l'équipe de Sindarov ;

L'intensité de la Ligue mondiale d'échecs : Le format de la « Tech Mahindra Global Chess League » est un tournoi commercial majeur avec ses propres fans, où les meilleurs grands maîtres du monde se sont affrontés sous la bannière de super-clubs.

Cet exploit sans précédent de Javokhir Sindarov à Bangalore et la reconnaissance de la star du football Gerard Piqué ont démontré une fois de plus que l'école d'échecs ouzbèke peut aujourd'hui rivaliser à armes égales avec n'importe quel leader de la planète.

Selon vous, le fait que Javokhir Sindarov ait surpassé Magnus Carlsen en points indique-t-il qu'il deviendra un candidat majeur au titre mondial dans les prochaines années ? Comment l'arrivée de stars du sport et du business comme Gerard Piqué dans les échecs changera-t-elle l'avenir de ce sport ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez fièrement cet article sur la prochaine victoire éclatante du grand maître ouzbek sur la scène mondiale avec tous les passionnés d'échecs et vos amis !