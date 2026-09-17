Une méthode pour augmenter les performances des cartes graphiques GeForce RTX 50 Laptop a été trouvée

Selon ixbt.com, il est désormais possible d'étendre considérablement les capacités des cartes graphiques GeForce RTX 50 Laptop sur les ordinateurs portables. Le nouvel outil NvpwrControl, créé par le développeur LevinAi-arch, permet d'augmenter les limites de puissance des cartes 3D mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce projet a été initialement testé sur un ordinateur portable Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 équipé d'une carte graphique RTX 5070 Ti Laptop. Par défaut, cette puce graphique a une limite de puissance de 115 W, à laquelle 25 W supplémentaires pouvaient être ajoutés grâce à la technologie Dynamic Boost.

Cependant, grâce au nouveau logiciel, l'auteur a réussi à augmenter cet indicateur jusqu'à 180 W, soit une hausse de près de 30 %. De tels changements peuvent offrir une accélération significative dans les jeux et les applications gourmandes en ressources pour les appareils mobiles.

Des possibilités existent également pour d'autres modèles phares

Le support des modèles RTX 5080 Laptop et RTX 5090 Laptop est également prévu à titre expérimental. Une méthode a été trouvée pour augmenter la limite de puissance jusqu'à 225 W pour ces cartes graphiques haute performance.

Bien que les résultats complets des tests n'aient pas encore été publiés, il n'est pas difficile de supposer qu'un tel bond pour ces cartes, dont les indicateurs de puissance sont initialement strictement limités, entraînera une augmentation significative des performances.

Néanmoins, les experts appellent les utilisateurs à la prudence. S'agissant d'ordinateurs portables, il faut garder à l'esprit que le système de refroidissement et l'alimentation électrique de l'appareil risquent de ne pas supporter de telles charges élevées.