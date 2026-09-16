Des milliards d'appareils Android dans le monde sans mises à jour de sécurité

Près de la moitié des appareils Android actifs dans le monde fonctionnent avec des versions du système d'exploitation qui ne reçoivent plus les correctifs de sécurité réguliers de Google. Selon les analyses de Cybernews, il s'agit potentiellement de plus de 1,5 milliard de smartphones et autres gadgets, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes en matière de sécurité numérique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données de l'agence StatCounter d'août 2026, Android 14 et les versions ultérieures représentent environ 56,7 % de tous les appareils actifs sur le marché. Parallèlement, Android 13 détient une part de 14,75 %, Android 12 de 10,07 %, Android 11 de 8,31 %, le reste étant constitué de versions encore plus anciennes.

Échelle mondiale et processus d'obsolescence

L'estimation de 1,5 milliard d'appareils est approximative et repose sur des données tierces indiquant qu'il existe 3,9 milliards d'appareils Android actifs dans le monde. Même en tenant compte de l'estimation la plus conservatrice de Google — plus de 3 milliards d'appareils actifs — le nombre de smartphones sous des versions obsolètes pourrait atteindre 1,3 milliard.

Au printemps 2026, Android 13 est pratiquement sorti du cycle des mises à jour système majeures. À partir d'avril, Google ne publiait des correctifs réguliers que pour Android 14, 15 et 16, et en septembre, Android 17 a été ajouté à cette liste. En conséquence, les appareils de millions d'utilisateurs se retrouvent en dehors du support officiel.

Failles de sécurité et niveaux de protection

Bien sûr, les smartphones sous Android 13 ou versions antérieures ne tombent pas en panne instantanément et ne deviennent pas immédiatement dangereux. Cependant, le problème s'accumule progressivement : à mesure que de nouvelles vulnérabilités sont découvertes, certaines ne sont plus corrigées au niveau du système d'exploitation, ce qui peut compromettre gravement la sécurité.

Les bulletins de sécurité Android actuels identifient régulièrement des vulnérabilités critiques permettant, dans certaines conditions, une élévation de privilèges ou l'exécution de code à distance. Certaines de ces attaques peuvent même ne nécessiter aucune action de la part de l'utilisateur. Néanmoins, les smartphones obsolètes ne sont pas totalement sans défense.

Mécanismes de protection supplémentaires

Grâce à Project Mainline, Google peut mettre à jour certains composants système — réseau, multimédia et composants cryptographiques — via Google Play. Cependant, ce mécanisme ne peut pas remplacer les correctifs de sécurité complets et ne peut pas corriger les vulnérabilités du noyau du système d'exploitation, des pilotes ou du firmware du fabricant.

De même, Google Play Protect aide à analyser les applications et à détecter certains logiciels malveillants, mais il ne peut pas non plus corriger les vulnérabilités système au sein même du système d'exploitation. C'est pourquoi les experts soulignent l'importance de mettre à jour le logiciel de l'appareil en temps opportun pour garantir la sécurité.