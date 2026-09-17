Un cratère géant est apparu à la surface de la Lune

Les experts de la NASA ont découvert la formation du plus grand nouveau cratère de ces dernières années dans le système solaire sur la Lune. Cette immense cavité, d'un diamètre d'environ 222 mètres, a été créée au printemps 2024 par l'impact d'un corps céleste de la taille d'une maison de six étages. Cet objet, baptisé « McGetchin », est devenu l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'exploration scientifique du satellite naturel de notre planète. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, personne n'a été témoin direct de la collision. La nouvelle anomalie a été découverte par hasard en octobre dernier grâce aux images de la sonde spatiale Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), qui étudie la Lune depuis plus de 17 ans. Lors d'une vérification de la qualité des données habituelles, le spécialiste du traitement d'images Robert Wagner a remarqué une tache lumineuse inhabituelle avec un anneau sombre sur la carte globale.

Moment et ampleur de la collision

En comparant des images prises à différentes périodes, les scientifiques ont déterminé que l'impact a eu lieu entre le 11 avril et le 22 mai 2024. Le grand corps céleste a frappé la partie orientale de la face visible de la Lune. La profondeur du cratère « McGetchin » formé atteint près de 43 mètres. L'objet a été nommé en l'honneur du célèbre chercheur lunaire Tom McGetchin.

Selon les estimations des experts, des collisions de cette ampleur sur la Lune ne se produisent qu'une fois par siècle, voire moins. La vulnérabilité élevée de la surface lunaire est principalement due à l'absence quasi totale d'atmosphère. Sur Terre, les petits corps célestes ralentissent, se fragmentent et brûlent souvent en entrant dans l'atmosphère. Sur la Lune, rien ne les empêche d'atteindre la surface.

Importance scientifique et missions futures

Depuis le début de la mission LRO, les chercheurs ont identifié au moins un millier de nouveaux cratères d'impact et d'autres changements liés à la chute de corps spatiaux. Cependant, « McGetchin » surpasse considérablement la plupart d'entre eux par ses dimensions. Grâce à l'instrument thermique Diviner installé sur le LRO, les scientifiques ont obtenu des données supplémentaires et découvert une immense zone de 6,4 kilomètres de diamètre autour du cratère.

Il s'est avéré que cette zone est environ 9 degrés plus froide que les environs pendant la nuit. Comme le choc violent a ameubli le régolithe lunaire sur une distance importante, le sol meuble retient moins bien la chaleur accumulée pendant la journée et refroidit plus rapidement après le coucher du soleil. De telles découvertes pourraient avoir une importance pratique pour les futures missions lunaires, notamment en ce qui concerne l'adhérence des roues des rovers au sol.