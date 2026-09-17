Un nouveau cratère géant découvert à la surface de la Lune, apparu il y a seulement deux ans

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Un nouveau cratère géant découvert à la surface de la Lune, apparu il y a seulement deux ans

L'analyse des images prises par la sonde spatiale Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA a permis d'identifier le plus grand cratère d'impact enregistré à la surface de la Lune ces dernières années. Selon la revue Science Advances, cette structure massive de 222 mètres de diamètre est l'un des plus grands cratères d'impact modernes découverts dans le système solaire, avec un âge d'à peine deux ans. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les experts ont comparé les nouvelles images prises à l'automne 2025 par la caméra grand angle de la sonde LRO avec d'anciennes photos. Il s'est avéré qu'un changement majeur s'est produit dans une zone lunaire auparavant vide et qu'un nouvel objet est apparu. Les chercheurs ont également utilisé des clichés supplémentaires de la caméra à angle étroit pour préciser les données initiales.

Selon les calculs des scientifiques, ce cratère géant s'est formé au printemps 2024. De tels événements cosmiques se produisent en moyenne tous les 132 ans selon les modèles terrestres actuels. Cela démontre le caractère unique et l'importance scientifique de cette découverte.

Analyses scientifiques menées dans le cadre du projet

Les chercheurs ont effectué des observations spéciales pour étudier l'impact de la formation du nouveau cratère sur la géologie de la région environnante. Sur la base des données obtenues, les scientifiques ont pu mettre à jour les modèles scientifiques modernes expliquant le processus de formation des cratères d'impact.

La surface de la Lune est constamment soumise aux impacts de divers objets spatiaux et météorites. Selon les estimations scientifiques modernes, il existe environ 5 000 grands cratères d'une taille comprise entre 1 et 20 kilomètres sur la Lune, le satellite naturel de la Terre.

Il a également été établi qu'il existe environ un million de structures de ce type d'un diamètre compris entre 10 mètres et 1 kilomètre. On estime que le nombre de petits cratères de moins de 10 mètres à la surface de la Lune est d'environ 1 milliard.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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