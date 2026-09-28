Lancement de la communication par satellite via Starlink au Kazakhstan

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Lancement de la communication par satellite via Starlink au Kazakhstan

Le Kazakhstan a introduit pour la première fois en Asie centrale une technologie permettant de transmettre des communications directement depuis des satellites vers des smartphones. Selon ixbt.com, Beeline Kazakhstan a annoncé, en partenariat avec Starlink, le lancement commercial du service Direct to Cell. Cette étape importante marque le début d'une nouvelle ère pour fournir une connectivité aux régions isolées et difficiles d'accès du pays. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce projet a été réalisé avec le soutien du ministère du Développement numérique et de l'Intelligence artificielle du Kazakhstan. Son principal avantage est qu'il ne nécessite aucun équipement spécial de la part des utilisateurs, comme un téléphone satellite coûteux ou une antenne externe. Tout le processus s'effectue via un smartphone compatible standard.

Capacités de la nouvelle technologie

Dans la première phase du projet, les utilisateurs pourront envoyer et recevoir des SMS, ainsi qu'accéder à certains services Internet de base. Pendant la période promotionnelle, ce service est fourni gratuitement aux clients de Beeline Kazakhstan. Les experts soulignent que Direct to Cell ne remplace pas les stations de base terrestres traditionnelles, mais complète le réseau existant.

La communication par satellite est principalement destinée aux zones montagneuses, aux déserts, aux autoroutes et aux autres points reculés non couverts par le réseau mobile. Elle est également extrêmement utile dans les situations d'urgence, comme lorsque l'infrastructure terrestre est endommagée ou hors service.

Conditions d'utilisation et perspectives

  • Le smartphone doit être hors de portée du réseau mobile classique ;
  • Une vue dégagée sur le ciel est nécessaire ;
  • Les principaux utilisateurs ciblés sont les touristes, les habitants des zones reculées ainsi que le personnel des services routiers, publics et d'urgence.
Ce projet est la suite logique des processus de test en cours depuis fin 2025. Après des tests réussis, le Kazakhstan est devenu le premier pays d'Asie centrale à faire passer cette technologie du stade de test à celui de service commercial.

Actuellement, la connexion au réseau satellite n'est prise en charge que sur les smartphones Android compatibles. À l'avenir, la direction de Beeline Kazakhstan prévoit d'étendre cette couverture aux appareils utilisant d'autres systèmes d'exploitation.

StarlinkBeeline KazakhstanDirect to CellCommunication par satelliteKazakhstan
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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