L'Inde lancera son premier satellite équipé d'une puce d'intelligence artificielle

La startup spatiale indienne TakeMe2Space se prépare à lancer le premier satellite de calcul orbital de l'histoire du pays le 1er octobre 2026. Pesant moins de 50 kg, cet appareil baptisé MOI-1A sera mis en orbite dans le cadre de la mission Transporter-18 de SpaceX. Ce projet marque une étape importante dans la recherche spatiale et devrait révolutionner le traitement des données. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le satellite MOI-1A est équipé de processeurs modernes NVIDIA Orin NX conçus pour effectuer des calculs directement dans l'espace. Cette approche permet à l'engin spatial de traiter l'ensemble des données brutes collectées directement en orbite, sans avoir à tout transmettre vers la Terre. Il en résulte une réduction significative de la charge sur l'infrastructure terrestre et une obtention plus rapide des résultats d'analyse.

Intelligence artificielle et nouvelles opportunités

Dans le cadre de ce projet, TakeMe2Space a déjà conclu des contrats avec 23 clients, dont des entreprises de systèmes d'information géographique et des établissements d'enseignement. Parmi les clients figure la société américaine Little Place Labs, spécialisée dans l'analyse de données spatiales. Grâce à ce partenariat, les clients pourront télécharger leurs propres modèles d'intelligence artificielle conteneurisés sur le satellite.

Ces modèles intelligents traiteront les données directement dans l'espace lors du survol d'une zone spécifique. Ce ne sont pas des ensembles de données brutes qui seront transmis vers la Terre, mais uniquement des résultats analytiques prêts à l'emploi. Cela augmente l'efficacité des canaux de communication et réduit considérablement le volume de données transmises.

Une étape importante avant les plans d'Elon Musk

Il convient de noter qu'auparavant, Elon Musk avait annoncé que sa société SpaceX commencerait à lancer des satellites équipés de puces NVIDIA en 2027. Cependant, la startup indienne devance ses concurrents en prévoyant de lancer son appareil innovant un an plus tôt.

La réussite de cette mission devrait accélérer l'intégration des technologies spatiales et de l'intelligence artificielle, établissant de nouvelles normes sur le marché du calcul orbital.