La communication par satellite Huawei sauve une vie lors d'un glissement de terrain au Népal

Le 26 août de cette année, une situation d'urgence a été provoquée par un glissement de terrain massif près du port de Girong, à la frontière entre le Népal et le Tibet. L'une des personnes piégées dans la zone sinistrée a survécu grâce à la communication par satellite de son smartphone Huawei Mate X5. Selon ixbt.com, cette technologie a réussi à maintenir la connexion dans des conditions extrêmes où les réseaux traditionnels étaient hors service. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Au matin de l'incident, tous les réseaux mobiles et Internet habituels ont été coupés dans la zone de la catastrophe. Cependant, la fonction de transmission de données par satellite intégrée au smartphone de la victime est restée active. Grâce à cette fonction, elle a pu contacter le monde extérieur, transmettre ses coordonnées et appeler un hélicoptère de sauvetage.

Opération de sauvetage et importance technologique

Les sauveteurs, ayant agi rapidement, sont arrivés aux coordonnées indiquées et ont évacué la victime vers une zone sécurisée. Plus tard, la victime a détaillé cet événement dans un message de remerciement adressé à Yu Chengdong, responsable de la division grand public de Huawei. Elle a souligné avoir pleinement compris l'importance des technologies mobiles modernes dans des conditions de catastrophe naturelle extrêmement dangereuses.

Il convient de noter que Huawei a commencé à introduire la technologie de communication par satellite dans les smartphones grand public en 2022. À l'époque, les appareils de la série Mate 50 étaient capables de prendre en charge le réseau satellitaire BeiDou. Depuis lors, le géant technologique chinois a constamment développé cette direction, élargissant considérablement ses capacités.

Nouvelles capacités de la communication par satellite

Alors qu'au début les utilisateurs ne pouvaient envoyer que des messages texte courts et leurs coordonnées, les générations suivantes d'appareils ont vu leurs fonctionnalités s'enrichir. L'entreprise a progressivement introduit la communication bidirectionnelle directe ainsi que la possibilité de passer des appels vocaux directement via satellite. Cet incident au Népal a prouvé en pratique que de telles innovations dans l'industrie mobile ne sont pas seulement un argument marketing, mais un outil essentiel pour sauver des vies.