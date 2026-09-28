L'Inter Miami battu dans les dernières minutes sur le terrain du Columbus Crew

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L'Inter Miami battu dans les dernières minutes sur le terrain du Columbus Crew

Lors d'une rencontre de MLS, malgré la présence de Lionel Messi, l'Inter Miami s'est incliné 1-2 à l'extérieur face au Columbus Crew. Le match intense au Lower.com Field s'est conclu par un but victorieux des locaux dans les derniers instants. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le pressing incessant des locaux a mis la défense de l'Inter Miami en grande difficulté tout au long du match. Bien que l'entraîneur ait opté pour un schéma tactique en 3-4-3 pour favoriser la créativité de Lionel Messi, les erreurs défensives et le manque de discipline ont coûté cher à l'équipe.

Tournant du match et performance de Lionel Messi

En début de rencontre, Josef Martinez a ouvert le score pour le Columbus Crew sur penalty. Cependant, à la 33e minute, Lionel Messi a fait parler son talent pour égaliser et rétablir l'équilibre.

Bien que les joueurs de Miami aient eu 56 % de possession de balle, ils n'ont cadré que trois tirs. Les attaques incessantes de Columbus ont fini par payer en fin de match, la structure tactique des visiteurs ne parvenant pas à tenir.

Drame en fin de match et expulsion

Le sort du match s'est joué dans les arrêts de jeu. Entré en jeu, Santiago Morales a écopé de deux cartons jaunes en peu de temps, étant expulsé à la 90+6e minute.

Réduit à dix, l'Inter Miami n'a pas pu tenir le score. À la neuvième minute du temps additionnel, Jamal Thiare a inscrit le but décisif, offrant les trois points au Columbus Crew et scellant la défaite de Miami.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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