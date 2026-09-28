Honor Watch 6 Pro lancé en Chine : fonctionnalités avancées

La nouvelle montre connectée Honor Watch 6 Pro, dotée de fonctionnalités avancées, a été officiellement lancée sur le marché chinois. Selon ixbt.com, ce gadget portable attire l'attention des utilisateurs grâce à son écran haute technologie, ses fonctions uniques de surveillance de la santé et son autonomie prolongée. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le prix de départ du nouvel appareil est de 1699 yuans, et il est actuellement disponible pour les acheteurs en Chine. Le design et la structure technique de la montre visent à répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs modernes.

Écran et boîtier robuste

Le gadget est équipé d'un écran OLED double couche de 1,5 pouce créé avec la technologie de lithographie par pixels. Le fabricant souligne que la luminosité de l'écran atteint un niveau record de 4500 nits, ce qui permet de lire facilement les informations même en plein soleil.

De plus, le boîtier de la montre est fabriqué en céramique nano-microcristalline. La plateforme MagicOS a été choisie comme base logicielle, garantissant un fonctionnement stable et rapide de l'appareil.

Surveillance de la santé assistée par IA

Selon ixbt.com, la principale caractéristique du modèle Honor Watch 6 Pro est le système Honor Health System. Ce système est capable de détecter les signes de risque très élevé d'arrêt cardiaque et de fournir des avertissements étape par étape. Si le risque est confirmé, la montre avertit par vibration, se connecte aux numéros d'urgence et affiche à l'écran les instructions pour effectuer les mesures de réanimation.

L'appareil prend en charge la fonction de surveillance continue de la pression artérielle 2.0, dotée d'une analyse par IA qui prend en compte l'activité physique, le sommeil, l'humeur et les changements de tension. De plus, la montre peut se connecter au système de surveillance continue de la glycémie Sinocare et afficher les données sur le taux de glucose sanguin à l'écran.

Autonomie de la batterie et compatibilité

Selon les données fournies par Honor concernant la batterie, la montre peut fonctionner de manière autonome jusqu'à 18 jours. Cependant, en mode d'utilisation normale, ce chiffre tombe à 10 jours, et jusqu'à 7 jours avec la fonction Always-On Display activée. En mode de surveillance constante des indicateurs de santé, l'autonomie est de 4 jours.

L'appareil fonctionne parfaitement non seulement avec les smartphones Honor, mais aussi avec les iPhone, et peut recevoir leurs notifications.