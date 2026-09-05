Motorola prépare le lancement d'un smartphone pliable au format large

Motorola prévoit d'élargir sa gamme d'appareils pliables pour suivre les nouvelles tendances du marché mobile. Selon les informations publiées par Android Headlines, la marque abandonne le format étroit traditionnel et travaille sur un nouveau type de smartphone pliable doté d'un boîtier plus large. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Pour l'instant, ce ne sont pas les visuels finaux de l'appareil qui ont été publiés, mais des croquis préliminaires appartenant à différents modèles. Néanmoins, il est indiqué que parmi ces dessins figure un mystérieux nouvel appareil que Motorola devrait présenter dans les mois à venir. L'entreprise a l'intention de dévoiler officiellement ce gadget très prochainement.

Des solutions de design totalement nouvelles

Selon la publication, plusieurs changements importants sont prévus dans le design du futur smartphone. En particulier, les fabricants se concentrent sur la création d'un écran parfaitement lisse, sans traces de pliure visibles, résolvant ainsi un problème souvent soulevé par les utilisateurs.

De plus, un verre de protection 3D spécial devrait être utilisé pour assurer la durabilité de l'appareil. Pour rendre le processus d'ouverture et de fermeture du boîtier plus pratique, les ingénieurs ont développé une structure de cadre spéciale.

Bloc caméra et environnement concurrentiel

L'un des aspects qui a attiré l'attention sur les croquis est le module caméra situé horizontalement sur le panneau arrière. Il est intéressant de noter qu'un design similaire est également pressenti pour les futurs modèles iPhone Ultra.

Cependant, les capacités de l'appareil Motorola pourraient être plus étendues. Selon les premières informations, il n'est pas exclu que le nouveau modèle soit équipé de trois caméras principales. À titre de comparaison, les appareils concurrents comme le nouvel iPhone et le Fold8 devraient généralement être équipés de deux caméras.

Parallèlement, les experts n'excluent pas que l'élément actuellement identifié visuellement comme un module caméra puisse remplir une autre fonction ou dissimuler une technologie totalement différente. Pour l'instant, Motorola garde les détails officiels de ce projet secrets.