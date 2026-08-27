L'iPhone 17 s'empare de six pour cent du marché mondial

Le marché mondial des smartphones connaît des changements significatifs à l'issue du deuxième trimestre de cette année. Selon le dernier rapport publié par la société d'analyse Counterpoint, l'iPhone 17, modèle de base d'Apple, est devenu le leader incontesté en s'accaparant 6 % des ventes mondiales de smartphones. Ce chiffre élevé témoigne d'une croissance notable par rapport aux résultats de la génération précédente et illustre la forte demande sur le marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À titre de comparaison, l'appareil prédécesseur de cette gamme ne représentait que 4 % du marché l'année dernière. Ainsi, en un an, la part de marché du flagship de base a augmenté d'environ 50 %. Les experts soulignent que ce bond spectaculaire indique un intérêt croissant des consommateurs pour les appareils de nouvelle génération. La hausse du volume des ventes a un impact positif sur le marché technologique mondial.

La domination d'Apple et de Samsung

Les places suivantes du classement sont occupées, comme prévu, par les modèles iPhone 17 Pro Max et 17 Pro. Bien que les pourcentages précis pour ces appareils ne soient pas mentionnés, les graphiques analytiques et les données visuelles indiquent que les trois flagships d'Apple contrôlent environ 20 à 22 % du marché mondial. Cela démontre que la position de l'entreprise sur le segment premium est plus solide que jamais.

Parallèlement, les autres places du top 5 et la situation dans le top 10 global attirent également l'attention. Après une longue pause, un flagship de Samsung a réussi à intégrer le top 5 des ventes mondiales pour la première fois. Le modèle Galaxy S26 Ultra a devancé de peu l'appareil d'entrée de gamme A07 4G, capturant près de 2,5 % du marché. Ce résultat montre que les flagships les plus coûteux du fabricant sud-coréen gagnent également en popularité auprès des consommateurs.

Le top 10 mondial des smartphones les plus populaires

Selon le rapport de Counterpoint, les dix appareils les plus vendus dans le monde incluent des modèles de différents segments de prix. La suite du classement des leaders se compose notamment des appareils suivants :

Modèle Galaxy A17 5G

Appareil iPhone 17e

Smartphone Galaxy A17 4G

Flagship Galaxy S26

L'iPhone 16 clôturant le top 10

Rappelons que la présentation de la nouvelle génération de smartphones d'Apple est prévue pour le 9 septembre de cette année, et d'autres changements dans la dynamique du marché sont attendus à l'avenir.