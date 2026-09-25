La fin de l'ère des smartphones bon marché et la hausse des prix annoncée

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La fin de l'ère des smartphones bon marché et la hausse des prix annoncée

Le marché mondial des smartphones devrait connaître des changements structurels majeurs dans les années à venir. Selon ixbt.com, bien que le volume total des ventes reste stable, le nombre d'appareils les plus abordables diminuera considérablement. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Selon les prévisions des analystes de Counterpoint Research, d'ici 2030, les ventes de smartphones à moins de 200 dollars chuteront d'environ 40 % par rapport à 2025. En chiffres absolus, cela représente une baisse de plus de 230 millions d'appareils d'entrée de gamme par an.

Néanmoins, les experts ne s'attendent pas à un effondrement du marché global. D'ici la fin de la décennie, le volume des ventes mondiales devrait se maintenir autour de 1,2 milliard d'unités par an.

Les raisons de la hausse des prix

La principale cause de la contraction du segment budgétaire est l'augmentation du coût des composants. En particulier, la mémoire et les processeurs, qui constituent une part importante du coût de revient des smartphones bon marché, deviennent plus onéreux.

Pour les fabricants opérant avec de faibles marges bénéficiaires, il devient de plus en plus difficile de maintenir un prix de vente au détail inférieur à 200 dollars. De plus, les exigences imposées aux appareils modernes augmentent.

Aujourd'hui, les consommateurs attendent, même des modèles les plus abordables, la prise en charge des réseaux 5G, une capacité de RAM suffisante, des caméras de qualité et des fonctionnalités d'AI. L'intégration de ces capacités augmente le coût de production des appareils d'entrée de gamme.

La croissance du segment de milieu de gamme

Parallèlement, le segment des appareils coûtant plus de 200 dollars va s'élargir. Selon les prévisions de Counterpoint, entre 2025 et 2030, les ventes de smartphones dans cette catégorie de prix pourraient augmenter de 26 %.

Les fabricants se concentreront davantage sur la gamme de prix moyenne. En conséquence, les appareils budgétaires céderont progressivement leur place à des modèles de milieu de gamme plus coûteux.

Pour les acheteurs, cela pourrait signifier une augmentation des dépenses moyennes lors de l'achat d'un nouveau smartphone. Les utilisateurs qui choisissaient auparavant des appareils d'entrée de gamme devront se tourner vers un segment plus cher, utiliser leur appareil actuel plus longtemps ou opter pour des smartphones reconditionnés.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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