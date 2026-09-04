Une nouvelle ère commence chez Apple : John Ternus prend les commandes

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Une nouvelle ère commence chez Apple : John Ternus prend les commandes

Un changement majeur a eu lieu dans le monde de la technologie et l'ère de John Ternus a officiellement commencé chez Apple. Cette semaine, Tim Cook a démissionné de son poste de PDG et a confié la direction de l'entreprise à John Ternus, ancien responsable du matériel. Ce remaniement suscite un vif intérêt sur le marché technologique mondial, car le nouveau dirigeant a promis, dès sa première note de service, qu'une présentation majeure aurait lieu dès la semaine prochaine. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Comme discuté dans le podcast Equity de TechCrunch, un calendrier aussi serré signifie que le nouveau dirigeant devra gérer l'un des événements les plus importants, la présentation du prochain iPhone, avant même d'avoir pris ses marques. Tim Cook ne quitte pas complètement l'entreprise, il reste au poste de président exécutif. L'attention de Cook se concentrera sur les relations politiques et sur des domaines devenus sensibles, comme les récentes modifications mineures des icônes de cartes, qui ont déjà attiré l'attention du public.

Les défis pour le nouveau dirigeant

Selon les experts, la manière dont les actionnaires et le marché accueilleront le travail de John Ternus et la liberté qui lui sera accordée restent les questions principales. Bien qu'Apple soit traditionnellement spécialisée dans la fabrication de matériel, les questions de logiciels passent au premier plan à l'ère actuelle de l'AI.

Il est intéressant de noter que Ternus, ancien responsable du matériel, pourrait être dans une position favorable pour réussir dans le domaine des logiciels. Dans le contexte du développement rapide des technologies d'AI, Apple doit radicalement mettre à jour la partie logicielle de ses produits, et les actionnaires attendent des résultats rapides de la nouvelle direction dans ce domaine précis.

Perspectives d'avenir

La stratégie future de l'entreprise inclut non seulement la présentation de nouveaux gadgets, mais aussi l'enrichissement de l'écosystème avec des fonctionnalités intelligentes modernes. L'expérience en ingénierie de John Ternus et le soutien stratégique de Tim Cook devraient ouvrir une nouvelle étape pour Apple.

Les observateurs du marché suivent de près les décisions du nouveau PDG au cours de ses premières semaines. L'une des présentations les plus importantes de l'histoire de l'entreprise approche, et ce sera la première occasion sérieuse pour Ternus de démontrer immédiatement son potentiel.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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