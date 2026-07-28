La Chine teste son premier vaisseau spatial réutilisable Lihong-2

La société aérospatiale CAS Space et l'Institut de mécanique de l'Académie des sciences de Chine ont franchi une étape importante dans le développement de technologies de fusées et de vaisseaux spatiaux réutilisables. Selon Ixbt.com, le nouveau laboratoire de mécanique de l'ingénierie de base et de systèmes de contrôle de Pékin a lancé des travaux de recherche et développement pour créer de futurs lanceurs entièrement réutilisables. Cette initiative vise à porter les projets spatiaux commerciaux du pays à un nouveau niveau, rapporte Ixbt.com rapporte .

Nouveaux centres scientifiques et travaux à cycle complet

En plus des structures conjointes, CAS Space a également ouvert l'Institut de recherche sur l'innovation. Ce centre a été désigné comme responsable du développement de technologies prometteuses, du test de solutions d'ingénierie modernes et de l'accélération des projets spatiaux commerciaux. Selon les spécialistes de l'entreprise, les activités des deux structures assureront un cycle complet allant de la recherche fondamentale aux essais au sol et aux préparations pré-vol.

Actuellement, les premiers tests ont dépassé le stade du laboratoire et les préparatifs pour les vols pratiques sont en cours. L'accent est mis sur le démonstrateur Lihong-2, qui intègre des technologies de récupération et de réutilisation et est conçu pour mener des expériences scientifiques en conditions de microgravité. Les travaux de conception du projet sont terminés et des essais au sol à grande échelle sont actuellement en cours.

Caractéristiques techniques du vaisseau spatial Lihong-2

Le vol inaugural de l'appareil prévoit une ascension à une altitude de 100 kilomètres suivie d'un atterrissage vertical. Selon les informations officielles, le Lihong-2 possède les paramètres techniques suivants :

Longueur de 18 mètres ;

Diamètre de 3,35 mètres ;

Masse initiale d'environ 60 tonnes ;

Capacité d'emport de sept passagers ou jusqu'à trois tonnes de charge utile ;

L'apesanteur dans l'espace dure trois minutes.

Au cours de la première mission, plusieurs charges utiles expérimentales, dont un dispositif automatique pour la culture de cristaux de protéine, seront lancées dans l'espace. Grâce à ces échantillons, les scientifiques prévoient de mener des recherches pour créer de nouveaux médicaments contre les maladies oncologiques et cardiovasculaires. De plus, un robot autonome vérifiant le travail en conditions spatiales et un système spécial surveillant l'état des passagers pour les futurs vols touristiques seront placés à bord.

La tâche principale du vol est de tester la capacité à retourner indépendamment sur Terre, à effectuer la navigation et à réaliser un atterrissage précis après la fin de la partie active. Ensuite, dans la continuité logique du programme, il est prévu de tester en 2028 l'appareil Lihong-3 à part entière, réutilisable et conçu pour des missions orbitales de longue durée.