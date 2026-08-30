La fusée chinoise Long March 6C s'est désintégrée en orbite

L'étage supérieur de la fusée chinoise Long March 6C a subi une désintégration inattendue en orbite terrestre basse suite à une défaillance technique. Selon ixbt.com, cet incident est survenu seulement deux jours après le lancement réussi de sept satellites, générant des dizaines, voire des centaines de nouveaux débris spatiaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui indique.

Selon les informations, le lanceur a décollé avec succès le 25 août depuis le centre spatial de Taiyuan, plaçant toutes les charges utiles prévues sur orbite. Cependant, environ quarante-huit heures plus tard, les systèmes de surveillance de LeoLabs ont détecté de nombreux nouveaux objets autour de l'étage supérieur resté en orbite.

Étendue et risques des débris spatiaux

Les signes de désintégration ont été initialement enregistrés par le radar d'une entreprise en Australie-Occidentale. Par la suite, les observations d'une autre station en Nouvelle-Zélande ont confirmé l'événement. Selon les premières estimations, l'incident a eu lieu le 27 août alors que l'étage évoluait sur une orbite elliptique comprise entre 396 et 482 kilomètres.

Le nombre exact de fragments générés reste inconnu pour le moment. Les experts estiment l'ampleur de l'événement à des dizaines ou des centaines de nouveaux débris, qui continuent tous de se déplacer le long de trajectoires proches.

Incidents récurrents

D'après les données statistiques fournies par LeoLabs, il s'agit du troisième incident de ce type en quatre ans impliquant la désintégration d'un étage de fusée de la famille Long March 6 en orbite terrestre basse. Le premier incident similaire a été enregistré le 12 novembre 2022, et le second le 6 août 2024.

Néanmoins, les experts soulignent des facteurs rassurants. En particulier, l'altitude relativement basse des orbites atténue la situation. La traînée atmosphérique des couches supérieures ralentira progressivement la vitesse de ces fragments, assurant leur rentrée dans l'atmosphère terrestre et leur combustion complète d'ici quelques années.

À l'heure actuelle, la cause exacte de la désintégration de l'étage supérieur de la fusée reste inconnue. Les autorités compétentes et les experts poursuivent leurs recherches pour déterminer les causes techniques.