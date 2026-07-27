La fusée chinoise Long March 7A a été amenée sur le pas de tir

La Chine se prépare à franchir une nouvelle étape importante dans le domaine de l'exploration spatiale. Selon ixbt.com, le lanceur tristage à carburant liquide de nouvelle génération Long March 7A a été acheminé avec succès vers le pas de tir le matin du 27 juillet 2026. La préparation de cet appareil pour le vol suscite un grand intérêt dans l'industrie spatiale mondiale, car ses paramètres techniques surpassent de nombreuses normes internationales. C'est ce que rapporte Ixbt.com, rapporte .

Caractéristiques techniques et dimensions

Cette fusée a été développée par l'Académie chinoise de technologie des lanceurs sur la base de la Long March 7 et est conçue pour effectuer des vols vers des orbites élevées. Sa longueur est de 60,1 mètres. À titre de comparaison, le célèbre vaisseau spatial Starship de SpaceX (sans le booster Super Heavy) a une hauteur d'environ 50 à 52 mètres selon la modification. Par conséquent, ce lanceur chinois devance même son célèbre concurrent en termes de hauteur.

Le troisième étage de la fusée hérite des technologies des séries de fusées Long March 3A et utilise de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide comme carburant. L'étage principal est équipé de deux moteurs à hydrogène et oxygène liquides YF-75, capables de livrer une charge utile allant jusqu'à 7 tonnes en orbite de transfert géosynchrone.

Processus de préparation au lancement

Selon les experts, le transfert de la fusée sur le pas de tir indique le début de la phase finale des préparatifs. L'appareil est adapté aux lancements depuis les sites de Wenchang et Xichang, et peut être équipé de deux types de coiffes (fairing) d'un diamètre de 4,2 mètres et de 3,7 mètres.

Actuellement, les ingénieurs font face à une série de tests importants. En particulier, les processus suivants sont prévus :

Effectuer des tests verticaux de la fusée

Vérifier la compatibilité des systèmes

Remplir les réservoirs de la fusée en carburant

Une fois toutes les procédures techniques nécessaires achevées, le vaisseau spatial sera prêt pour le vol. Selon la source, la première fenêtre de lancement pour ce lanceur devrait s'ouvrir les 29 juillet de cette année.