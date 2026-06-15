La fusée chinoise Kinetica-1 a mis huit satellites supplémentaires en orbite

·2·Technologie
La fusée chinoise Kinetica-1 a mis huit satellites supplémentaires en orbite

L'industrie spatiale privée chinoise a remporté un nouveau succès important. La fusée Kinetica-1 (Lijian-1), développée par CAS Space, a terminé avec succès sa dernière mission en plaçant huit satellites en orbite simultanément. Ce vol renforce encore le leadership de la Chine dans le secteur de l'astronautique commerciale. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Le vol a eu lieu le 15 juin aux premières heures de la matinée (heure de Tachkent) depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan. Huit appareils à bord de la fusée, dont le satellite Cultural Relics 01, ont été placés avec précision sur leurs orbites désignées. Selon la publication ixbt.com, tous les systèmes ont fonctionné en mode standard et la mission a été déclarée comme un succès total.

Un nouveau record dans l'astronautique commerciale

Après ce lancement, le nombre total de satellites envoyés dans l'espace à l'aide des fusées de la famille Kinetica-1 a atteint 105. Avec ce chiffre, cette fusée est devenue le premier lanceur commercial de l'histoire de la Chine à avoir mis plus de 100 appareils en orbite. Au total, la masse de charge utile livrée dans l'espace par ces fusées a dépassé les 15 tonnes.

Les experts de CAS Space soulignent que le processus de préparation aux vols a été considérablement optimisé. Grâce à l'infrastructure privée de la zone spatiale de Jiuquan, le temps de préparation de la fusée sur le pas de tir a été réduit à seulement dix jours. Cela permet d'augmenter la fréquence des vols.

Plans futurs : lancements en mer et régularité

L'entreprise prévoit de passer à une nouvelle étape à partir du second semestre 2026. Comme l'a annoncé Meng Xianfu, concepteur en chef adjoint du programme, les fusées Kinetica-1 passeront à un régime régulier avec au moins un décollage par mois. Cela augmentera la rapidité du service pour les clients internationaux.

CAS Space prévoit également de lancer une fusée depuis une plateforme en mer pour la première fois. Les lancements effectués depuis la mer offrent un avantage majeur pour livrer des charges vers des orbites spécifiques difficiles à atteindre depuis des bases terrestres. Une telle technologie porte la flexibilité de la Chine dans l'exploration spatiale à un nouveau niveau.

Pour les pays en développement rapide, le coût abordable et la régularité des vols spatiaux privés sont d'une importance capitale. À l'avenir, les cercles scientifiques locaux et les opérateurs de communication pourraient avoir la possibilité de lancer leurs propres appareils via de tels transporteurs privés.

ChineEspaceFuséeTechnologieCAS Space
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un mode simulateur de vol gratuit lancé pour les utilisateurs de Google EarthUn mode simulateur de vol gratuit lancé pour les utilisateurs de Google EarthAujourd'hui, 11:55Près de 2 millions de cartes SIM bloquées via Gosuslugi en RussiePrès de 2 millions de cartes SIM bloquées via Gosuslugi en RussieAujourd'hui, 11:28Le Kazakhstan va construire le plus grand cluster d'intelligence artificielle d'Asie centrale basé sur des puces NVIDIALe Kazakhstan va construire le plus grand cluster d'intelligence artificielle d'Asie centrale basé sur des puces NVIDIAAujourd'hui, 11:27Les géants technologiques chinois délaissent les puces NVIDIA pour se tourner vers le marché localLes géants technologiques chinois délaissent les puces NVIDIA pour se tourner vers le marché localAujourd'hui, 10:53Honor présente le X70 Pro Max ultra-résistant : batterie de 8560 mAh et IP69KHonor présente le X70 Pro Max ultra-résistant : batterie de 8560 mAh et IP69KAujourd'hui, 10:28Une batterie externe a pris feu à bord : une compagnie aérienne avertit les passagersUne batterie externe a pris feu à bord : une compagnie aérienne avertit les passagersAujourd'hui, 10:27
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin