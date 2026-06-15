La fusée chinoise Kinetica-1 a mis huit satellites supplémentaires en orbite

L'industrie spatiale privée chinoise a remporté un nouveau succès important. La fusée Kinetica-1 (Lijian-1), développée par CAS Space, a terminé avec succès sa dernière mission en plaçant huit satellites en orbite simultanément. Ce vol renforce encore le leadership de la Chine dans le secteur de l'astronautique commerciale. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Le vol a eu lieu le 15 juin aux premières heures de la matinée (heure de Tachkent) depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan. Huit appareils à bord de la fusée, dont le satellite Cultural Relics 01, ont été placés avec précision sur leurs orbites désignées. Selon la publication ixbt.com, tous les systèmes ont fonctionné en mode standard et la mission a été déclarée comme un succès total.

Un nouveau record dans l'astronautique commerciale

Après ce lancement, le nombre total de satellites envoyés dans l'espace à l'aide des fusées de la famille Kinetica-1 a atteint 105. Avec ce chiffre, cette fusée est devenue le premier lanceur commercial de l'histoire de la Chine à avoir mis plus de 100 appareils en orbite. Au total, la masse de charge utile livrée dans l'espace par ces fusées a dépassé les 15 tonnes.

Les experts de CAS Space soulignent que le processus de préparation aux vols a été considérablement optimisé. Grâce à l'infrastructure privée de la zone spatiale de Jiuquan, le temps de préparation de la fusée sur le pas de tir a été réduit à seulement dix jours. Cela permet d'augmenter la fréquence des vols.

Plans futurs : lancements en mer et régularité

L'entreprise prévoit de passer à une nouvelle étape à partir du second semestre 2026. Comme l'a annoncé Meng Xianfu, concepteur en chef adjoint du programme, les fusées Kinetica-1 passeront à un régime régulier avec au moins un décollage par mois. Cela augmentera la rapidité du service pour les clients internationaux.

CAS Space prévoit également de lancer une fusée depuis une plateforme en mer pour la première fois. Les lancements effectués depuis la mer offrent un avantage majeur pour livrer des charges vers des orbites spécifiques difficiles à atteindre depuis des bases terrestres. Une telle technologie porte la flexibilité de la Chine dans l'exploration spatiale à un nouveau niveau.

Pour les pays en développement rapide, le coût abordable et la régularité des vols spatiaux privés sont d'une importance capitale. À l'avenir, les cercles scientifiques locaux et les opérateurs de communication pourraient avoir la possibilité de lancer leurs propres appareils via de tels transporteurs privés.