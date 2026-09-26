Xiaomi présente une nouvelle gamme de plafonniers intelligents et ultra-fins

Le géant technologique chinois Xiaomi a annoncé une nouvelle série de plafonniers baptisée Mijia Ceiling Light C High Color Rendering. Selon ixbt.com, ces appareils sont conçus pour offrir un éclairage de qualité et sûr pour des pièces de différentes tailles, se distinguant par leur design minimaliste et leurs fonctionnalités étendues. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

La nouvelle série comprend deux modèles principaux. La version D40 est destinée aux pièces allant jusqu'à 15 mètres carrés et est proposée au prix de 349 yuans. Le modèle L90, conçu pour des pièces plus grandes, peut éclairer une surface de 25 à 45 mètres carrés et est disponible à partir de 699 yuans.

Capacités techniques et design

Les appareils sont dotés d'un boîtier fin et moderne, dont la surface mate apporte une touche d'élégance à la pièce. Le plafonnier dispose d'une couche de protection spéciale contre les rayons ultraviolets, empêchant le jaunissement avec le temps. La conception unique assure une diffusion uniforme de la lumière dans toute la pièce.

Le flux lumineux maximal des luminaires atteint 8400 lumens, avec un niveau d'éclairement moyen dépassant 300 lux. Le fabricant souligne que le nouveau produit utilise des LED à spectre complet avec un indice de rendu des couleurs Ra95, permettant de préserver fidèlement les couleurs naturelles des objets.

Sécurité et durabilité

Soucieux de la santé des utilisateurs modernes, l'appareil a été conçu sans scintillement visible. Il répond également pleinement à la norme RG0 concernant la limitation de l'exposition à la lumière bleue, ce qui est particulièrement important pour préserver la santé oculaire en soirée.

Le système de refroidissement interne est conçu pour un fonctionnement continu à long terme. Selon les estimations des experts, même après 35 000 heures d'utilisation continue, le flux lumineux conserve plus de 90 % de son niveau initial.

Intégration avec le système de maison intelligente