Xiaomi lance une prise connectée abordable compatible Wi-Fi 6

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Xiaomi lance une prise connectée abordable compatible Wi-Fi 6

Le géant technologique chinois Xiaomi a présenté un nouveau dispositif permettant de transformer facilement les appareils électroménagers classiques en appareils « intelligents » modernes. Selon ixbt.com, la nouvelle Xiaomi Smart Socket 4 a été lancée sur le marché à un prix abordable de 59 yuans, soit environ 9 dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Cette prise de nouvelle génération se distingue par sa prise en charge de la technologie Wi-Fi 6 moderne et son intégration directe dans l'écosystème Xiaomi Hyper Smart Connect. Les utilisateurs peuvent contrôler à distance les appareils connectés via l'application Mi Home, même lorsqu'ils ne sont pas chez eux, surveiller leur état et configurer divers scénarios d'automatisation.

Fonctionnalités et caractéristiques techniques

L'un des principaux avantages de l'appareil est qu'il permet de connecter des ventilateurs anciens, des lampes de bureau classiques et d'autres appareils ménagers à un système de contrôle « intelligent » sans avoir à les remplacer. La prise gère parfaitement les fonctions de minuterie et de compte à rebours.

De plus, les scénarios prédéfinis s'exécutent localement sans problème, même en cas de coupure temporaire d'Internet. Il est également possible de configurer une fonction de minuterie d'arrêt en appuyant deux fois sur le bouton physique de l'appareil.

Gestion de l'énergie et sécurité

Le nouvel appareil est équipé d'un compteur intégré qui suit la consommation d'électricité. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent consulter les statistiques quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

L'application Mi Home permet de définir une limite de puissance allant de 100 à 2500 watts. Cela joue un rôle crucial dans la prévention des surcharges du réseau domestique.

Une attention particulière a été accordée à la sécurité : l'appareil est protégé contre la surchauffe, les pics de tension, les surcharges et les courts-circuits. Un bloc de sécurité enfant est également prévu pour les familles avec des enfants en bas âge.

Le modèle a été conçu selon les nouvelles normes nationales et ses fiches disposent d'une couche isolante supplémentaire. Avec des dimensions de 52 × 41 × 57,6 millimètres, le boîtier est nettement plus compact que celui des générations précédentes.

XiaomiSmart SocketWi-Fi 6TechnologieMaison Connectée
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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