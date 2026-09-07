Xiaomi présente le nouvel interrupteur intelligent Smart Switch 2

Xiaomi a lancé sur le marché chinois le nouveau Smart Switch 2, un interrupteur intelligent facile à installer même dans les anciennes maisons. Selon Ixbt.com, cet appareil attire l'attention grâce à ses capacités techniques et ses fonctionnalités universelles, avec un prix de départ de 69 yuans. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le nouvel appareil intelligent est proposé aux acheteurs via les plateformes de financement participatif Xiaomi Mall et Xiaomi Youpin. Pour répondre aux différents besoins des utilisateurs, le fabricant a conçu le modèle en versions à un, deux et trois boutons, compatibles avec les boîtiers muraux standard de type 86.

Spécifications techniques et sécurité

L'un des principaux avantages de l'appareil est qu'il peut être installé indépendamment de la présence d'un fil neutre. Le Smart Switch 2 détecte automatiquement la configuration du réseau électrique et s'adapte au mode de fonctionnement approprié, offrant une grande commodité aux résidents des bâtiments anciens.

La sécurité a également fait l'objet d'une attention particulière : le boîtier est fabriqué en polycarbonate ignifuge V-0 résistant à des températures de 850 degrés. De plus, la durée de vie du relais est prévue pour un million de cycles, et l'utilisation d'une technologie spéciale lors du passage par zéro de la tension réduit considérablement la charge sur les contacts.

Rôle dans le système de maison intelligente

Le modèle Smart Switch 2 prend en charge la technologie Mesh 2.0. En conséquence, la vitesse de réponse de l'appareil a augmenté de 50 % par rapport à la génération précédente, et les opérations réseau sont effectuées 80 % plus rapidement.

Les utilisateurs peuvent attribuer différentes actions aux pressions simples, doubles ou prolongées via l'application Mi Home. Si nécessaire, il est également possible de transformer l'interrupteur en une télécommande sans fil complète pour d'autres appareils de maison intelligente.

Le circuit électrique de l'appareil a été optimisé pour réduire le scintillement des ampoules LED de faible puissance lorsqu'elles sont éteintes. Le panneau de 11 mm d'épaisseur en verre organique lui confère un aspect moderne et esthétique.