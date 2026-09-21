Google revient sur le marché avec les nouveaux ordinateurs portables Googlebook

La société Google, l'un des leaders mondiaux de la technologie, a officiellement annoncé son retour sur le marché des ordinateurs portables en présentant une nouvelle gamme d'appareils baptisée Googlebook. Selon ixbt.com, les premiers modèles de cette série sont fabriqués par des marques majeures telles qu'Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo. Le prix de départ est fixé à 900 dollars et les précommandes sont désormais ouvertes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'une des caractéristiques principales des nouveaux ordinateurs portables est leur intégration profonde avec les smartphones Android. Notamment, la fonction Continue On permet à l'utilisateur de commencer une tâche sur son smartphone et de la poursuivre sur son ordinateur portable exactement là où il s'était arrêté. Il est également possible de diffuser des applications mobiles sur grand écran et de gérer simultanément les données de l'appareil et du smartphone via un gestionnaire de fichiers unique.

Aluminium OS et matériel moderne

Les appareils Googlebook fonctionnent sous Aluminium OS, un système d'exploitation basé sur une plateforme Android complète et spécialement adaptée aux ordinateurs. Contrairement au système ChromeOS traditionnel, les applications s'exécutent ici directement sur le système sans couche d'émulation supplémentaire. Les utilisateurs bénéficient d'un accès complet aux applications web, au Google Play Store et aux extensions Chrome.

La base matérielle des appareils repose sur deux plateformes : les processeurs Intel Core Ultra Series 3 et Qualcomm Snapdragon X Elite. À l'avenir, des modèles basés sur MediaTek, plus abordables, sont également prévus. La mémoire RAM commence à 16 GB et peut atteindre 32 GB. Tous les modèles sont équipés d'un NPU offrant une performance d'au moins 45 TOPS.

Intelligence artificielle et support à long terme

L'intelligence artificielle Gemini est profondément intégrée à l'interface, et la fonction Magic Pointer permet d'analyser les informations à l'écran par un simple mouvement de souris. De plus, le système de saisie vocale ne se contente pas de transcrire la parole en texte, il la met également en forme. Pour les développeurs, la plateforme Antigravity et l'environnement Linux isolé pKVM sont préinstallés.

Google a accordé une attention particulière à la sécurité de ses appareils, en utilisant la protection matérielle Google Titan et un système de détection des logiciels malveillants. Plus important encore, Google promet dix ans de mises à jour fonctionnelles et de correctifs de sécurité pour ces ordinateurs portables.

Les ventes débuteront le 4 octobre de cette année aux États-Unis, puis le 5 octobre au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne et en Australie. En guise de bonus, les acheteurs bénéficieront d'un abonnement annuel au service Nvidia GeForce Now, de 5 TB de stockage cloud avec Google AI Pro, ainsi que d'abonnements de trois mois à des services comme YouTube Premium et Adobe Photoshop.