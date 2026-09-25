Google lance le premier satellite équipé d'une puce d'intelligence artificielle

Une nouvelle ère s'ouvre dans le monde de la technologie : selon ixbt.com, Google se prépare à lancer son premier satellite expérimental équipé de ses puces TPU personnalisées. Ce dispositif, qui rejoindra l'orbite terrestre basse le 1er octobre de cette année via une fusée Falcon 9 de SpaceX, sera alimenté par des panneaux solaires. Cette étape constitue le premier test pratique d'un projet ambitieux visant à effectuer des tâches d'intelligence artificielle directement hors de la Terre. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui indique.

Cette mission est la première phase de l'initiative lancée par Google, baptisée Project Suncatcher. L'objectif principal est de créer à terme une constellation de satellites orbitaux capables d'assurer le fonctionnement continu de modèles d'intelligence artificielle. Les experts visent à réduire la charge sur les centres de données terrestres et à ouvrir de nouvelles possibilités en effectuant des calculs d'IA dans l'espace.

Tests et défis dans l'espace

Lors des tests effectués sur Terre, les puces TPU ont démontré leur capacité à résister à des charges élevées et aux radiations cosmiques. Cependant, le défi le plus complexe pour les experts reste le régime thermique. En effet, en l'absence de convection atmosphérique dans l'espace, la chaleur ne peut être évacuée que par rayonnement. C'est pourquoi les processeurs de la station ne peuvent fonctionner que pendant 15 minutes, après quoi ils doivent être temporairement éteints pour refroidir.

À cet égard, Google testera un système passif spécial composé de caloducs et de radiateurs dans les conditions spatiales. Ce système est conçu pour dissiper efficacement l'excès de chaleur dans le vide. Les représentants de l'entreprise soulignent que certains processus ne peuvent être vérifiés que dans des conditions spatiales réelles, car les laboratoires ne peuvent pas reproduire parfaitement l'environnement orbital.

Projets futurs et perspectives

Selon Travis Beals, directeur principal du programme Project Suncatcher, l'exploitation de l'espace pour des calculs d'IA à grande échelle nécessite une approche d'ingénierie rigoureuse et méthodique. L'objectif principal de ce premier lancement est de voir ce qui fonctionne réellement, d'identifier les points de défaillance potentiels et d'appliquer les résultats obtenus aux futures missions. Si ces tests sont concluants, Google prévoit de lancer deux autres satellites similaires l'année prochaine.

Il convient de noter que l'idée de centres de données orbitaux alimentés par l'énergie solaire et n'occupant pas de ressources terrestres avait déjà été discutée par des innovateurs tels qu'Elon Musk, Jeff Bezos et l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt. Cependant, le processus de test pratique des puces dans l'espace n'a atteint le stade de la réalisation qu'aujourd'hui.