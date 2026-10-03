Xiaomi lance une grande machine à laver avec trois tambours et système de séchage

Xiaomi a lancé un ensemble lave-linge séchant unique baptisé Mijia Laundry Pro Supreme Edition, conçu pour les familles nombreuses. Cet appareil se distingue par sa conception unique et ses trois tambours indépendants permettant de traiter simultanément différents types de vêtements. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le nouvel appareil se compose en pratique de deux unités distinctes superposées, capables de traiter jusqu'à 18 kg de linge en une seule fois. Cette approche permet aux utilisateurs de gagner un temps précieux en évitant de lancer plusieurs cycles successifs.

Trois tambours indépendants et des capacités uniques

Le tambour principal situé dans la partie inférieure a une capacité de 13 kg et est équipé d'un système de séchage à pompe à chaleur moderne. Au-dessus, deux tambours plus petits d'une capacité totale de 5 kg sont installés. Ainsi, l'appareil offre les possibilités suivantes :

Le lavage et le séchage d'articles volumineux dans le grand tambour, notamment les draps, les housses et les couettes épaisses ;

Le nettoyage séparé des petits vêtements, sous-vêtements et autres tissus dans les deux compartiments supérieurs ;

Le traitement indépendant des vêtements dans chaque compartiment sans les mélanger.

L'avantage majeur de ces solutions multi-tambours est que les trois sections du Mijia Laundry Pro Supreme Edition disposent d'une fonction de séchage complète. Contrairement à certains appareils similaires sur le marché, les petits compartiments possèdent également une capacité de déshumidification, ce qui facilite grandement la tâche des utilisateurs.

Contrôle par smartphone et technologies modernes

Bien que l'appareil intègre trois tambours indépendants, son design vertical occupe très peu d'espace. L'ensemble est entièrement intégré à l'écosystème de maison intelligente de Xiaomi et peut être contrôlé à distance via l'application Mi Home.

L'utilisateur peut surveiller le processus de lavage via son smartphone et configurer des programmes individuels pour chaque tambour en fonction du type de tissu. Cela joue un rôle crucial pour protéger les tissus délicats contre les dommages.

Pour l'instant, le nouveau produit n'est commercialisé que sur le marché chinois, avec un prix conseillé de 10 000 yuans (environ 1 490 dollars US). Par ailleurs, en tenant compte des subventions gouvernementales locales, il est possible d'acheter l'appareil pour 7 700 yuans (1 150 dollars). Aucune information n'a encore été communiquée concernant la disponibilité sur d'autres marchés.