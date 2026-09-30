Xiaomi lance une nouvelle machine à laver dotée de trois tambours indépendants

Xiaomi a lancé sur le marché chinois la machine à laver Mijia Triple-Tube Washing Machine Healthy Wash Pro, équipée de trois tambours indépendants. Selon ixbt.com, cet appareil d'une capacité totale de 14 kg se distingue par sa capacité à laver trois types de linge différents simultanément ou séparément. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le tambour principal de la nouvelle machine est conçu pour 11 kg de linge, tandis que les deux tambours auxiliaires plus petits ont chacun une capacité de 1,5 kg. Ces sections sont destinées au lavage séparé des sous-vêtements, chaussettes ou vêtements pour enfants, et les trois compartiments peuvent fonctionner indépendamment en même temps.

Capacités techniques et fonctionnalités

Les dimensions de l'appareil sont de 598 × 570 × 850 mm. Malgré la présence de trois sections, ces dimensions sont presque identiques à celles des machines à laver standard à chargement frontal de 10 kg. Outre la version classique, une version avec fonction de séchage est également proposée aux clients.

La version avec séchage peut traiter jusqu'à 9 kg de linge, avec 7 kg pour le tambour principal et 1 kg pour chacun des petits tambours. Pour éviter que le linge ne se mélange, chaque tambour dispose de son propre circuit d'alimentation en eau.

Intelligence artificielle et sécurité

Le contrôle de l'appareil est optimisé par le système d'IA Mijia Lingyun, basé sur le grand modèle Xiaomi MiMo. L'utilisateur peut décrire le type de tissu, la couleur et le degré de salissure, et le système propose les paramètres de lavage optimaux. De plus, un distributeur à trois canaux fournit automatiquement la lessive pour chaque tambour, avec une autonomie annoncée d'environ un mois.

Selon le fabricant, la fonction de stérilisation à l'eau froide garantit l'élimination de 99,99 % des bactéries et virus, 99,99 % des champignons, plus de 96 % des allergènes et 100 % des acariens. Pour éviter les fortes vibrations, un cadre en acier unique, un système d'amortissement et des algorithmes d'équilibrage automatique analysant les vibrations en temps réel ont été intégrés.