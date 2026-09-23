Xiaomi lance une machine à laver à trois tambours dotée d'IA

Une solution innovante a été présentée sur le marché de l'électroménager. Selon ixbt.com, Xiaomi a annoncé la machine à laver intelligente Mijia Healthy Wash Pro, équipée de trois tambours indépendants. Avec une capacité totale de 14 kg, cet appareil permet aux utilisateurs de laver différents types de vêtements simultanément, mais de manière séparée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouvel appareil est disponible en deux versions, le modèle standard étant évalué à 600 USD. La version avancée, dotée d'une fonction de séchage, coûte 745 USD. Ce segment de prix est considéré comme une option compétitive sur le marché actuel pour des appareils électroménagers multifonctionnels à la structure technologique complexe.

Trois tambours indépendants et dimensions compactes

La particularité constructive principale de la Mijia Healthy Wash Pro réside dans ses trois tambours distincts. Le compartiment principal est conçu pour 11 kg de linge, tandis que les deux petits tambours ont chacun une capacité de 1,5 kg. Cette approche permet de nettoyer simultanément des vêtements de bébé, de la lingerie ou des articles délicats sans mélanger les charges.

Chaque tambour dispose de son propre système d'alimentation en eau et peut fonctionner de manière totalement indépendante. Il est intéressant de noter que, malgré une capacité totale de 14 kg, les dimensions de l'appareil correspondent aux machines frontales Mijia standard de 10 kg. Avec des dimensions de 598×597×850 mm, il est conçu pour être encastré dans les meubles. Le diamètre des petits tambours a été élargi à 230 mm.

Séchage, hygiène et capacités d'IA

La version avec fonction de séchage peut traiter jusqu'à 9 kg de linge — dont 7 kg dans le tambour principal et 1 kg dans chacun des petits compartiments. La vitesse d'essorage atteint 1400 tours/min dans tous les tambours. L'appareil fonctionne avec une efficacité élevée dans les trois compartiments.

Une attention particulière a été portée à l'hygiène. Une fonction spéciale assure une stérilisation à 99 % à l'eau froide, sans agents désinfectants chimiques supplémentaires. Le fabricant affirme que cet effet antibactérien peut durer jusqu'à 10 jours.

Cette innovation technologique intègre également l'IA. La fonction Mijia Lingyun repose sur les algorithmes propriétaires de Xiaomi et le modèle MiMo. L'utilisateur doit simplement préciser le type de tissu, la couleur et le type de tache, puis le système intelligent sélectionne automatiquement les paramètres de lavage et d'entretien optimaux.