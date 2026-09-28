Xiaomi présente son premier lave-linge avec pompe à chaleur

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Xiaomi présente son premier lave-linge avec pompe à chaleur

Xiaomi a dévoilé sur le marché chinois son tout premier lave-linge séchant combiné doté d'une pompe à chaleur : le Mijia Washing Machine Protector Pro Supreme Edition Heat Pump Washer-Dryer. Selon Ixbt.com, cet appareil avancé permet de nettoyer et de sécher de grandes quantités de linge tout en faisant passer l'efficacité énergétique domestique à un niveau supérieur. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

L'avancée technologique majeure de ce nouvel appareil, contrairement aux lave-linge à condensation traditionnels, réside dans sa capacité à réutiliser l'énergie thermique lors du processus de séchage. Selon les données fournies par Xiaomi, cette approche permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 73 %. De plus, une conception spéciale à double ventilateur accélère le processus de séchage de 49 %.

Technologies innovantes et design compact

Bien que les ingénieurs aient réussi à intégrer une pompe à chaleur, l'appareil conserve les dimensions standards des lave-linge classiques. Le module thermique est placé dans la partie supérieure du châssis, et la circulation optimisée du fluide frigorigène augmente l'efficacité de l'échange thermique de 59 %.

L'appareil a une capacité de lavage allant jusqu'à 13 kg et de séchage jusqu'à 9 kg. Au total, 35 programmes de lavage et de séchage de base sont proposés aux utilisateurs, ainsi que 11 modes spécialisés. Le système de filtration double couche haute densité capture les peluches et les petits débris, empêchant leur redéposition sur les vêtements.

Intelligence artificielle et écosystème intelligent

La machine est équipée d'un système moderne d'électrolyse de l'eau et, selon Xiaomi, le coefficient d'efficacité de lavage atteint 1,3. En utilisant le mode d'électrolyse à l'eau froide, il est possible d'éliminer 20 types de taches difficiles et d'atteindre un taux de stérilisation allant jusqu'à 99 %.

Un autre avantage majeur de l'appareil est son assistant basé sur l'intelligence artificielle. Il suffit à l'utilisateur d'indiquer le matériau, la couleur et le type de tache, et le système sélectionne automatiquement le programme de lavage et de séchage optimal. Le nouveau produit est entièrement intégré à l'écosystème de maison intelligente Xiaomi HyperOS Smart Connect, permettant un contrôle à distance et l'utilisation de commandes vocales via l'application Mi Home.

XiaomiMijiaSmart HomeHyperOSTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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