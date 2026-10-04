Plus besoin d'appareil auditif : des lunettes qui permettent de voir et d'entendre

Une nouvelle avancée a eu lieu à la croisée de la médecine et de la haute technologie. La startup américaine Legato a officiellement lancé les lunettes intelligentes « Frames », qui restaurent la vision tout en servant d'appareil auditif invisible.

Conçu pour les personnes qui se sentent gênées ou inconfortables avec les appareils auditifs traditionnels, ce gadget est capable d'isoler la voix humaine du bruit ambiant.

Rien dans l'oreille : comment fonctionne l'appareil ?

Le principal avantage du gadget est qu'il laisse la zone de l'oreille totalement libre :

Microphones intelligents et processeur : Les microphones intégrés à la monture captent les sons en continu. Une puce intégrée analyse les signaux sonores en temps réel pour isoler la parole de l'interlocuteur parmi les bruits.

Haut-parleurs directionnels : Le son est dirigé directement vers le tympan via des micro-haut-parleurs situés près de l'oreille. Ainsi, les personnes autour n'entendent pratiquement rien, tandis que l'utilisateur continue de percevoir les sons du monde extérieur de manière naturelle.

Garantie de confidentialité : Aucune caméra n'est installée sur les lunettes et les conversations ne sont pas enregistrées — tous les calculs sont effectués localement sur l'appareil.

Poids de 34 grammes et 10 heures d'autonomie

Le gadget ne diffère pratiquement pas des lunettes optiques ordinaires :

Verres : Il est possible d'installer des verres correcteurs sur ordonnance ou des verres neutres sur la monture. Avec les verres, le poids est d'environ 34 grammes .

Batterie : Une charge complète permet aux lunettes de fonctionner en continu pendant plus de 10 heures . Le système de charge rapide offre 2 heures d'autonomie supplémentaire en 30 minutes.

Connexion smartphone : Grâce au Bluetooth 5.3, il est possible de se connecter au téléphone pour écouter de la musique, répondre aux appels et ajuster les paramètres sonores via une application dédiée.

Prix et modèles

Legato propose aux clients trois designs et variantes de montures différents :