Plus besoin d'appareil auditif : des lunettes qui permettent de voir et d'entendre

·4·Technologie
Plus besoin d'appareil auditif : des lunettes qui permettent de voir et d'entendre

Une nouvelle avancée a eu lieu à la croisée de la médecine et de la haute technologie. La startup américaine Legato a officiellement lancé les lunettes intelligentes « Frames », qui restaurent la vision tout en servant d'appareil auditif invisible.

Conçu pour les personnes qui se sentent gênées ou inconfortables avec les appareils auditifs traditionnels, ce gadget est capable d'isoler la voix humaine du bruit ambiant.

Rien dans l'oreille : comment fonctionne l'appareil ?

Le principal avantage du gadget est qu'il laisse la zone de l'oreille totalement libre :

  • Microphones intelligents et processeur : Les microphones intégrés à la monture captent les sons en continu. Une puce intégrée analyse les signaux sonores en temps réel pour isoler la parole de l'interlocuteur parmi les bruits.

  • Haut-parleurs directionnels : Le son est dirigé directement vers le tympan via des micro-haut-parleurs situés près de l'oreille. Ainsi, les personnes autour n'entendent pratiquement rien, tandis que l'utilisateur continue de percevoir les sons du monde extérieur de manière naturelle.

  • Garantie de confidentialité : Aucune caméra n'est installée sur les lunettes et les conversations ne sont pas enregistrées — tous les calculs sont effectués localement sur l'appareil.

Poids de 34 grammes et 10 heures d'autonomie

Le gadget ne diffère pratiquement pas des lunettes optiques ordinaires :

  • Verres : Il est possible d'installer des verres correcteurs sur ordonnance ou des verres neutres sur la monture. Avec les verres, le poids est d'environ 34 grammes .

  • Batterie : Une charge complète permet aux lunettes de fonctionner en continu pendant plus de 10 heures . Le système de charge rapide offre 2 heures d'autonomie supplémentaire en 30 minutes.

  • Connexion smartphone : Grâce au Bluetooth 5.3, il est possible de se connecter au téléphone pour écouter de la musique, répondre aux appels et ajuster les paramètres sonores via une application dédiée.

Prix et modèles

Legato propose aux clients trois designs et variantes de montures différents :

  • Harmony et Symphony : À partir de 999 dollars.

  • Modèle phare Aria : Fixé à 1099 dollars.

LegatoFramesLunettes intelligentesTechnologie de réduction de bruitInnovation
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Meta résout les problèmes de confidentialité liés à ses lunettes intelligentesMeta résout les problèmes de confidentialité liés à ses lunettes intelligentes8 juillet 22:24Meta présente les lunettes intelligentes Meta Glasses, abordables et modernesMeta présente les lunettes intelligentes Meta Glasses, abordables et modernes23 juin 19:28Le partenaire de Google, Xreal, veut révolutionner l'industrie des lunettes intelligentesLe partenaire de Google, Xreal, veut révolutionner l'industrie des lunettes intelligentes25 mai 00:21Google et Gucci lanceront des lunettes IA en 2027Google et Gucci lanceront des lunettes IA en 202718 avril 04:59Lunettes intelligentes sans caméra ni haut-parleurs : le modèle Even Realities G2 est dévoiléLunettes intelligentes sans caméra ni haut-parleurs : le modèle Even Realities G2 est dévoilé11 juillet 22:57Plus besoin de caissier : lancement de caisses libre-service acceptant le liquide en RussiePlus besoin de caissier : lancement de caisses libre-service acceptant le liquide en Russie1 juillet 18:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire