Meta résout les problèmes de confidentialité liés à ses lunettes intelligentes

La société Meta a introduit une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour apaiser les inquiétudes concernant ses lunettes intelligentes basées sur l'AI. Désormais, si le voyant LED indiquant l'enregistrement vidéo sur l'appareil est obstrué ou endommagé, la caméra des lunettes se désactive automatiquement. Cette mesure vise à protéger la vie privée des utilisateurs et à empêcher l'utilisation de l'appareil comme outil de surveillance clandestine. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Cette décision de l'entreprise répond aux critiques du public selon lesquelles les lunettes ne sont pas seulement un accessoire moderne, mais peuvent poser de sérieux problèmes de confidentialité. Meta a souligné sur son blog qu'aucun fabricant de caméras dans l'industrie n'avait encore appliqué une mesure aussi stricte. Cependant, les experts estiment que cette démarche est quelque peu contradictoire avec la stratégie globale de l'entreprise, car Meta continue de collecter les données des utilisateurs.

Lutte contre la surveillance clandestine

Selon les données de Meta, certains utilisateurs ont tenté d'enregistrer des vidéos à l'insu des autres en recouvrant simplement le voyant LED des lunettes avec du ruban adhésif. Bien que l'entreprise ait introduit par la suite une technologie capable de détecter si le voyant est obstrué, certains utilisateurs « astucieux » ont tenté de contourner la restriction en retirant complètement le voyant ou en l'endommageant techniquement. La nouvelle mise à jour est conçue précisément pour contrer de telles interventions complexes.

Néanmoins, Meta continue de demander aux utilisateurs de fournir davantage de données personnelles. Par exemple, les photos et vidéos des utilisateurs sont utilisées pour entraîner le système Meta AI. Si l'utilisateur ne désactive pas manuellement cette fonction, son contenu personnel est utilisé pour améliorer les modèles d'AI.

Stratégie contradictoire et nouveaux projets

Le Financial Times rapporte que Meta teste actuellement un nouveau prototype qui prend des photos toutes les quelques secondes et enregistre en permanence de l'audio. Cela jette un doute sur les déclarations de l'entreprise selon lesquelles elle « protège la vie privée ». Bien que l'entreprise promette à ses utilisateurs que « vous seul verrez vos photos », sa politique de confidentialité indique que toute information partagée avec Meta AI peut être utilisée par la société.

Meta est actuellement au centre de plusieurs poursuites et enquêtes liées à ses lunettes intelligentes. Notamment, des employés d'une société d'externalisation au Kenya ont affirmé avoir été contraints d'examiner des séquences très personnelles et inappropriées capturées par les lunettes lors du processus d'entraînement du système Meta AI. Cette situation remet en question l'efficacité réelle des promesses du géant de la technologie en matière de sécurité des données.

Alors que l'intérêt pour les gadgets intelligents augmente également sur le marché, ces questions de confidentialité sont également pertinentes pour les consommateurs locaux. Bien que Meta renforce ses mesures de sécurité pour préserver sa réputation, les utilisateurs doivent toujours être conscients de la destination de leurs données.