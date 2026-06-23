Meta présente les lunettes intelligentes Meta Glasses, abordables et modernes

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Meta présente les lunettes intelligentes Meta Glasses, abordables et modernes

Meta, l'un des leaders du monde technologique, a officiellement dévoilé sa nouvelle génération de lunettes intelligentes : la gamme Meta Glasses. Ces appareils devraient susciter un vif intérêt sur le marché, non seulement pour leur fonctionnalité, mais aussi pour leur prix abordable. Le nouveau gadget est commercialisé à partir de 299 dollars, ce qui est nettement moins cher que les produits similaires de la concurrence. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Ce projet a été réalisé en collaboration entre Meta et le géant de l'optique EssilorLuxottica. Il est à noter qu'à l'inverse des modèles précédents, les nouveaux appareils ne portent pas les logos des marques Ray-Ban ou Oakley ; ils sont lancés entièrement sous la marque Meta. Selon Counterpoint Research, ces deux entreprises contrôlent actuellement plus de 80 % du marché des lunettes intelligentes.

Spécifications techniques et diversité du design

Bien que les Meta Glasses ne soient pas équipées d'un écran, elles intègrent une caméra de haute qualité et des haut-parleurs personnels. L'appareil dispose d'un bouton spécial qui active par défaut l'assistant vocal Meta AI. Les utilisateurs peuvent également configurer ce bouton pour effectuer d'autres fonctions selon leurs préférences. Les lunettes fonctionnent plus de 8 heures sur une seule charge, et l'étui spécial fournit 40 heures de charge supplémentaires.

L'entreprise a également accordé une attention particulière au design. Plusieurs styles de montures sont actuellement proposés aux utilisateurs :

  • Meta Adventurer : un modèle classique de forme rectangulaire ;
  • Meta Fury : une monture plus massive, au style plus masculin ;
  • Meta Glasses by Kylie : un modèle élégant de forme ovale, créé en collaboration avec la célèbre Kylie Jenner.

Intelligence artificielle et nouvelles fonctionnalités

L'assistant Meta AI intégré aux lunettes facilite la vie quotidienne de l'utilisateur. Il peut répondre à des questions sur les résultats sportifs ou les restaurants à proximité, et peut également analyser et fournir des informations sur ce que l'utilisateur regarde. Un système de navigation piétonne (Pedestrian navigation) devrait être ajouté prochainement à l'appareil.

De plus, Meta a annoncé l'ajout de 14 nouvelles langues pour la fonction de traduction instantanée, dont le japonais, le chinois, l'hindi et le coréen. Cela facilitera grandement la communication pour les voyageurs et les personnes parlant différentes langues. Pour les utilisateurs ouzbeks, l'aide de ce gadget à la communication internationale via l'anglais revêt une importance majeure.

Le lancement des Meta Glasses intervient une semaine après que le concurrent Snap a présenté ses lunettes intelligentes Specs au prix de 2 195 dollars. Une telle différence de prix démontre la volonté de Meta de viser la massification dans ce segment. Les nouveaux appareils sont désormais disponibles dans plusieurs pays avec diverses combinaisons de couleurs et de verres.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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