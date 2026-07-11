Lunettes intelligentes sans caméra ni haut-parleurs : le modèle Even Realities G2 est dévoilé

Dans le monde de la technologie, les lunettes intelligentes suscitent souvent des inquiétudes liées à la vie privée et à la capture clandestine d'images. Cependant, Even Realities a choisi une approche radicalement différente. Leurs nouvelles lunettes intelligentes G2 ne possèdent ni caméra ni haut-parleurs, mais elles sont considérées comme l'un des gadgets les plus pratiques pour les utilisateurs cherchant à accroître leur productivité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Alors que des géants technologiques comme Meta adaptent leurs appareils au multimédia et aux réseaux sociaux, Even Realities se concentre sur les informations textuelles et la productivité. La particularité de l'appareil réside dans son écran monochrome de style néon vert qui s'affiche devant les yeux de l'utilisateur. Cela permet de lire des messages importants ou de consulter des données sans mettre les autres mal à l'aise.

Capacités techniques et design

Le modèle Even Realities G2 a été considérablement amélioré par rapport à la version G1. Le nouvel appareil est équipé d'un écran d'une luminosité de 1200 nit, garantissant une vision claire des informations dans toutes les conditions d'éclairage. De plus, la zone d'affichage a été élargie de 75 % et le taux de rafraîchissement a été porté à 60Hz, offrant une image fluide et agréable pour les yeux.

Le boîtier de l'appareil mérite également une attention particulière. La monture des lunettes est en alliage de magnésium et les branches sont en titane. Résultat : le gadget ne pèse que 35 grammes. Cette légèreté permet de les porter toute la journée sans fatigue. Les verres sont également dotés d'une couche de protection UV, ce qui les rend utiles comme lunettes de soleil classiques.

Domaines d'utilisation et autonomie

Professionnels participant régulièrement à des réunions et ayant besoin d'informations rapides ;

Orateurs effectuant des présentations (pour consulter des notes textuelles) ;

Personnes voyageant fréquemment à l'étranger ayant besoin de traduction.

Les lunettes intelligentes G2 sont principalement destinées aux catégories d'utilisateurs suivantes :

Bien que la connexion de l'appareil avec le smartphone ait connu quelques interruptions lors des premières phases, ce problème a été résolu par les dernières mises à jour logicielles. Désormais, les lunettes se connectent de manière stable au téléphone et affichent les notifications sans délai.

Concernant l'autonomie, l'entreprise souligne des résultats impressionnants. Une seule charge permet aux lunettes de fonctionner jusqu'à deux jours. L'étui spécial permet de recharger complètement l'appareil jusqu'à sept fois. Bien que l'étui soit un peu volumineux, il protège efficacement les lunettes contre les chocs extérieurs.

En conclusion, l'Even Realities G2 est un gadget qui allie technologies modernes et design classique. Bien qu'il offre à son utilisateur un flux d'informations digne d'« Iron Man », il ne porte pas atteinte à la vie privée d'autrui. Cela pourrait devenir une nouvelle norme pour les futurs appareils intelligents.