Des physiciens expliquent l'apparition d'un neutrino ultra-énergétique par une cinquième dimension

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Des physiciens expliquent l'apparition d'un neutrino ultra-énergétique par une cinquième dimension

En février 2023, le télescope à neutrinos KM3NeT, en construction au large de la Sicile, a détecté une particule d'une énergie extrêmement élevée, inconnue de la science. Ce neutrino, 35 fois plus puissant que les particules similaires observées précédemment, a suscité un vif intérêt dans la communauté astrophysique. Pendant trois ans, les scientifiques ont examiné diverses théories, telles que les blazars ou les collisions de rayons cosmiques, mais aucune n'a pu répondre pleinement aux questions soulevées. Dans une nouvelle étude publiée dans Physical Review D, une équipe dirigée par Dieter Lüst de l'Institut Max Planck de physique à Munich a émis l'hypothèse que cette particule mystérieuse ne provient pas d'un autre univers, mais de l'explosion d'un trou noir au sein d'une cinquième dimension. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que

selon les informations d'ixbt.com, il s'agit de trous noirs primordiaux, des objets hypothétiques apparus immédiatement après le Big Bang dans l'univers primitif. Selon la théorie de Stephen Hawking, ils s'évaporent progressivement en émettant des particules. Un tel trou noir, ayant la masse d'un astéroïde, aurait survécu jusqu'à nos jours et son ultime flash aurait généré le flux de neutrinos. Il y a un an, des chercheurs du MIT avaient calculé qu'un tel objet situé à 2000 unités astronomiques du Soleil pourrait être à l'origine de l'impact détecté par KM3NeT. Cependant, l'absence de détection de photons par d'autres instruments constituait le point faible de cette version.

Les secrets de la cinquième dimension hypothétique survivante

Pour résoudre cette contradiction, Lüst et ses collègues ont ajouté le concept de « dimension sombre » à la théorie ancienne. Selon l'idée avancée par le physicien Cumrun Vafa de l'Université Harvard, la cinquième dimension est un effet supplémentaire de l'énergie sombre, existant sous la forme d'un cercle de taille micrométrique en chaque point de l'espace-temps. Elle est invisible car, à l'exception de la gravité, toutes les interactions sont confinées à l'intérieur d'une brane à quatre dimensions. Si le trou noir primordial en explosion se trouve précisément dans cette dimension, selon les lois physiques, seuls les neutrinos peuvent s'en échapper, tandis que les photons restent piégés — ce qui correspond exactement aux observations.

Ce modèle suppose l'existence de trous noirs formés par l'effondrement de cordes cosmiques. La densité élevée autour des cordes a créé des conditions suffisantes pour la formation de trous noirs. Cependant, des scientifiques sceptiques soulignent que l'existence de la cinquième dimension n'a pas encore été prouvée. Dan Hooper, cosmologue à l'Université du Wisconsin-Madison, a noté que les affirmations des chercheurs sont très audacieuses et difficiles à défendre. De plus, le détecteur IceCube, beaucoup plus grand et situé au pôle Sud, n'a enregistré aucun neutrino d'une telle énergie au cours des 15 dernières années, ce qui soulève des questions supplémentaires.

Recherches futures et nouveaux télescopes

Les scientifiques estiment que les projets d'exploration spatiale à venir apporteront des éclaircissements sur ces énigmes. En particulier, l'observatoire de radioneutrinos en construction au Groenland détectera les neutrinos non pas par des flashs optiques, mais par des fréquences radio. Cela permettra d'élargir la distance entre les stations et de couvrir des énergies gigantesques. De plus, le projet IceCube de deuxième génération prévoit de déployer un réseau d'antennes radio sur une surface de 500 kilomètres carrés. Pour l'instant, d'autres explications plus conventionnelles, comme les rayons cosmiques ou les blazars, restent valables pour l'impact détecté par KM3NeT, mais comme aucune n'est totalement prouvée, l'hypothèse des trous noirs dans la cinquième dimension reste au cœur du débat scientifique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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