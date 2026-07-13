Nos conceptions de l'Univers sont-elles fausses ? Le principe de Copernic remis en question

Le principe de Copernic, l'un des piliers de la cosmologie moderne, a subi un coup inattendu. Des recherches récentes suggèrent que l'Univers pourrait ne pas avoir la même structure dans toutes les directions, contrairement à ce que nous pensions. Cette découverte pourrait forcer une révision des théories fondamentales sur l'origine et l'évolution de l'Univers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

De nouvelles analyses basées sur les données du projet Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) ont suscité de vifs débats parmi les physiciens. Les scientifiques ont étudié la répartition d'environ 47 millions de galaxies jusqu'à une distance de 11 milliards d'années-lumière. Les résultats de l'étude ont été publiés par la publication ixbt.com.

Doutes sur l'homogénéité de l'Univers

L'étude menée par les physiciens Francesco Sylos Labini et Marco Galoppo a montré que l'Univers, même à très grande échelle, présente des aspects différents selon les directions. Cela contredit le principe cosmologique. Selon ce principe, bien que les galaxies forment des amas à courte distance, la matière devrait être statistiquement répartie de manière uniforme dans toutes les directions à très grande distance.

Dans leurs travaux, les scientifiques ont utilisé une nouvelle méthode statistique appelée Angular Distribution of Pairwise Distances (ADPD). Cette méthode permet d'évaluer comment la distribution des galaxies varie en fonction de la distance et de la direction. L'anisotropie (variation des propriétés selon la direction) détectée par les analyses persiste jusqu'à une distance d'environ 3,26 milliards d'années-lumière (un gigaparsec).

Les équations d'Einstein seront-elles révisées ?

Auparavant, de telles structures non uniformes n'étaient observées qu'à l'échelle de dizaines ou de centaines de mégaparsecs. La nouvelle étude montre que ce chiffre est mille fois plus grand que prévu. Si ces données sont confirmées par des méthodes indépendantes, les modèles fondamentaux de l'évolution de l'Univers devront être modifiés.

En particulier, les scientifiques devront adopter une nouvelle approche des équations de la relativité générale d'Albert Einstein ou prendre en compte des facteurs plus complexes influençant l'expansion de l'Univers. Les hypothèses sur l'interaction de la matière noire pourraient également être mises à jour.

Pour l'instant, les auteurs de l'étude ne se précipitent pas pour tirer des conclusions définitives. Il est possible qu'à des distances encore plus grandes, l'Univers devienne statistiquement uniforme. Cependant, les données du DESI ont déjà commencé à poser des questions inattendues et complexes à la physique moderne.