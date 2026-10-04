L'équipe féminine de Manchester City s'impose avec caractère face à Arsenal

Leader de la Women's Super League (WSL), Manchester City a poursuivi sa série parfaite cette saison en battant Arsenal à domicile. Selon Goal.com, malgré un match difficile pour les hôtes, une seconde période intense a permis de sceller une victoire convaincante de 4-2. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors de la rencontre disputée à l'Academy Stadium, le club londonien a mené au score à deux reprises sans parvenir à conserver son avantage. Grâce aux buts de Lisa Baum et Alessia Russo, les visiteuses ont pris l'avantage deux fois durant le match. Cependant, les locales ont fait preuve de caractère pour renverser la situation en seconde période.

Un tournant décisif

Juste avant la pause, Lauren Hemp a égalisé pour remettre les deux équipes à égalité. Après la mi-temps, bien qu'Alessia Russo ait redonné l'avantage à Arsenal, Manchester City a rapidement repris le contrôle du jeu.

Entrée en jeu, Kerstin Casparij a égalisé d'un superbe but à la 63e minute, dès son apparition sur le terrain. Peu après, Lauren Hemp a marqué en faisant passer le ballon entre les jambes de la gardienne pour donner l'avantage aux siennes pour la première fois. Khadija Shaw a scellé le score en dribblant la défenseure Leah Williamson pour conclure ce superbe retournement de situation.

Classement et prochains matchs

Cette défaite confirme le début de saison difficile d'Arsenal. Malgré 16 occasions créées, les faiblesses défensives et le manque de maîtrise ont coûté cher aux Londoniennes. L'équipe occupe actuellement une inhabituelle 10e place, à 10 points du leader. Après le match, l'entraîneure Renee Slegers a présenté ses excuses aux supporters.

Manchester City célèbre sa cinquième victoire consécutive en championnat et consolide sa place de leader. Après la trêve internationale, des matchs importants attendent les deux équipes. Arsenal affrontera Birmingham City le 17 octobre pour se relancer, tandis que Manchester City recevra Brighton le 18 octobre.