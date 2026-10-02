L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne

Selon ixbt.com, un modèle d'intelligence artificielle moderne a révélé un secret historique resté inviolé pendant 217 ans. Le système, baptisé GPT-6 Astra, a entièrement déchiffré et reconstitué le contenu d'un code complexe contenu dans une lettre française secrète datant de l'époque de Napoléon Bonaparte en seulement six heures. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Il s'agit d'une lettre secrète envoyée au printemps 1809 au général français Auguste de Marmont, environ deux semaines avant l'invasion autrichienne. Ce document faisait partie des archives non résolues du projet de recherche Cryptiana depuis de nombreuses années. La lettre se compose de 24 lignes contenant un mélange de texte français simple, de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux.

Les détails de l'expérience ont été révélés par le chercheur Carter Church. Selon lui, le système GPT-6 Astra a reçu une photo du document et une seule instruction (prompt). Par la suite, le réseau neuronal a identifié indépendamment environ 1300 caractères dans le manuscrit en six heures et a partiellement trouvé la clé de chiffrement à partir de sources historiques.

Contexte historique et analyse automatisée

Pour restaurer les caractères restants, l'intelligence artificielle a écrit et exécuté son propre algorithme basé sur la méthode de simulation, une technique d'optimisation mathématique. Au cours du processus de cryptanalyse , le modèle a étudié d'autres correspondances de l'époque et a comparé les données obtenues avec le contexte historique. Il est à noter qu'au cours de ses travaux, l'intelligence artificielle a également identifié une erreur approximative dans la date figurant sur le document lui-même.

Les experts soulignent que ce code n'est pas considéré comme extrêmement complexe selon les exigences cryptographiques modernes. Cependant, l'importance majeure de l'expérience réside dans l'autonomie totale du processus. Un seul système a réussi à identifier le manuscrit ancien, rechercher des données historiques, effectuer une cryptanalyse, écrire du code logiciel et vérifier les résultats en tenant compte du contexte de l'époque.

Une nouvelle page dans l'histoire

Grâce au déchiffrement de cette information, un fragment d'ordre incomplet dans les mémoires de Napoléon, publiées en 1865, a également été restauré. Alors que l'œuvre de Napoléon mentionnait que le maréchal ne devait pas être arrêté par « une poignée de... », il a été révélé que dans le cercle mystérieux, cette expression se poursuivait par les mots « ...foule de gens ».

Une fois l'expérience terminée avec succès, l'expert du projet Cryptiana, Satoshi Tomokiyo, a reconnu l'exactitude du résultat obtenu. Par la suite, le document historique a été officiellement classé parmi les archives déchiffrées et ouvertes. L'utilisation de telles technologies devrait constituer une étape importante dans la découverte des mystères non résolus de l'histoire de l'humanité.