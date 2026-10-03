Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
Au 3 octobre, les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max au marché Malika de Tachkent ont été dévoilés. Les appareils sont vendus en versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM, avec des tarifs variables selon la capacité de stockage et les coloris.
Versions eSIM+eSIM :
iPhone 18 Pro 256 GB :
• Silver — 1 589 dollars
• Glacier — 1 599 dollars
• Black — 1 629 dollars
• Burgundy — 1 649 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars
iPhone 18 Pro Max 256 GB :
• Black — 1 819 dollars
• Silver — 1 799 dollars
• Glacier — 1 819 dollars
• Burgundy — 1 899 dollars
iPhone 18 Pro Max 512 GB :
• Black — 2 099 dollars
• Silver — 2 179 dollars
• Glacier — 2 099 dollars
• Burgundy — 2 179 dollars
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 dollars
Versions SIM+eSIM :
iPhone 18 Pro 256 GB :
• Silver — 1 589 dollars
• Glacier — 1 619 dollars
• Black — 1 699 dollars
• Burgundy — 1 699 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars
iPhone 18 Pro Max 256 GB :
• Glacier — 1 929 dollars
• Black — 1 929 dollars
• Silver — 1 899 dollars
• Burgundy — 2 069 dollars
iPhone 18 Pro Max 512 GB :
• Black — 2 179 dollars
• Silver — 2 149 dollars
• Burgundy — 2 249 dollars
• Glacier — 2 199 dollars
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 dollars
Il est à noter que les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.
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