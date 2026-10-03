Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika

·4·Technologie
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika

Au 3 octobre, les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max au marché Malika de Tachkent ont été dévoilés. Les appareils sont vendus en versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM, avec des tarifs variables selon la capacité de stockage et les coloris.

Versions eSIM+eSIM :

iPhone 18 Pro 256 GB :
• Silver — 1 589 dollars
• Glacier — 1 599 dollars
• Black — 1 629 dollars
• Burgundy — 1 649 dollars

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars

iPhone 18 Pro Max 256 GB :
• Black — 1 819 dollars
• Silver — 1 799 dollars
• Glacier — 1 819 dollars
• Burgundy — 1 899 dollars

iPhone 18 Pro Max 512 GB :
• Black — 2 099 dollars
• Silver — 2 179 dollars
• Glacier — 2 099 dollars
• Burgundy — 2 179 dollars

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 dollars

Versions SIM+eSIM :

iPhone 18 Pro 256 GB :
• Silver — 1 589 dollars
• Glacier — 1 619 dollars
• Black — 1 699 dollars
• Burgundy — 1 699 dollars

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars

iPhone 18 Pro Max 256 GB :
• Glacier — 1 929 dollars
• Black — 1 929 dollars
• Silver — 1 899 dollars
• Burgundy — 2 069 dollars

iPhone 18 Pro Max 512 GB :
• Black — 2 179 dollars
• Silver — 2 149 dollars
• Burgundy — 2 249 dollars
• Glacier — 2 199 dollars

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 dollars

Il est à noter que les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxMarché MalikaTachkent
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les prix de l'iPhone 18 ont encore changé le 2 octobreLes prix de l'iPhone 18 ont encore changé le 2 octobreHier 11:11Les nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro et Pro Max ont été annoncésLes nouveaux prix de l'iPhone 18 Pro et Pro Max ont été annoncés29 septembre 10:42Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en OuzbékistanLes prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan28 septembre 13:53Le prix de l'iPhone 18 est connu : les nouveaux modèles Pro seront plus chers !Le prix de l'iPhone 18 est connu : les nouveaux modèles Pro seront plus chers !13 septembre 01:41Les ventes d'iPhone 18 Pro et Pro Max explosent sur le marché chinoisLes ventes d'iPhone 18 Pro et Pro Max explosent sur le marché chinois1 octobre 09:58Le premier acheteur de l'iPhone 18 Pro Max au Cameroun accueilli en grande pompe : une cérémonie surprenante en magasinLe premier acheteur de l'iPhone 18 Pro Max au Cameroun accueilli en grande pompe : une cérémonie surprenante en magasin27 septembre 17:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue