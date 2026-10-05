Le Samsung Galaxy Z Fold 9 pourrait être lancé avec un boîtier ultra-fin

Samsung prévoit des changements radicaux dans la conception de son prochain smartphone pliable phare. Selon les informations diffusées par l'insider réputé kro_roe, l'entreprise a chargé ses ingénieurs de réduire l'épaisseur du nouveau Galaxy Z Fold 9 à seulement 3,9 mm une fois déplié et à 7,9 mm une fois plié. Ces chiffres devraient marquer une nouvelle étape dans l'industrie mobile. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Si le géant technologique sud-coréen parvient à atteindre cet objectif ambitieux, l'appareil de nouvelle génération sera nettement plus fin que les modèles précédents. Plus précisément, le Galaxy Z Fold 9 sera environ 1,8 mm plus fin une fois plié et 0,6 mm plus fin une fois déplié. Il s'agit d'une étape importante dans la création de technologies ultra-fines.

Innovations techniques et changements attendus

Pour l'instant, les informations sur le futur fleuron sont limitées. Cependant, les insiders affirment qu'en plus de la réduction de l'épaisseur du boîtier, une autre innovation importante pourrait être appliquée. Selon eux, il est fort probable que le Samsung Galaxy Z Fold 9 utilise une technologie de caméra dissimulée directement sous l'écran. Cela permettra d'offrir aux utilisateurs un affichage complet et parfait.

Il convient de noter que l'insider kro_roe est connu dans le monde technologique pour la fiabilité de ses informations. L'année dernière, il avait notamment prédit avec précision les dates de début des tests bêta de l'interface One UI 7. C'est pourquoi ses fuites actuelles suscitent un grand intérêt parmi les passionnés de technologie.

Date de sortie et perspectives

Si Samsung reste fidèle à son cycle de production traditionnel et méticuleux, la présentation officielle du flagship Galaxy Z Fold 9 devrait avoir lieu à l'été 2027. Pour l'heure, les autres caractéristiques techniques de l'appareil restent secrètes, mais la volonté de l'entreprise d'atteindre un design aussi ultra-fin changera sans aucun doute les tendances du marché.