Une femme demande le divorce car son mari ne l'emmène jamais en voyage

Une femme résidant à Sharjah a sollicité les services de conseil familial pour demander le divorce, mécontente du manque d'intérêt de son mari pour les voyages, les sorties et les activités de loisirs.

Cette affaire a été largement discutée dans les médias des Émirats arabes unis. Le Dr Roziya Hassan Al Raysiy, directrice du département d'orientation familiale des tribunaux de Sharjah, a évoqué l'incident lors d'une émission télévisée.

Selon le Dr Al Raysiy, la femme avait déjà contacté le service d'orientation familiale, expliquant que son mari préférait rester à la maison et ne montrait que peu d'intérêt à l'accompagner pour des promenades, des vacances ou des voyages.

La femme a également souligné les qualités positives de son mari, le décrivant comme généreux, patient et doté d'un bon caractère. Cependant, son refus de sortir pour se divertir a fini par devenir une source d'inquiétude pour elle.

Les représentants du département d'orientation familiale de Sharjah ont expliqué à la femme qu'elle pouvait passer du temps libre avec ses frères, sœurs et autres membres de la famille. Les experts lui ont également conseillé de ne pas prendre de décision radicale de divorce uniquement pour cette raison.

Les responsables ont souligné l'importance de la compréhension mutuelle, du compromis et du respect des désirs de chacun dans la vie conjugale. Ils ont insisté sur la nécessité d'éviter que les différences de mode de vie et de vision des loisirs ne nuisent à la paix du foyer.

Le Dr Al Raysiy a noté que des différences dans le mode de vie ou les préférences en matière de loisirs peuvent parfois engendrer des frustrations. Cependant, chaque désaccord ne doit pas nécessairement mener à la dissolution du mariage.

L'experte a également appelé à éviter de transformer chaque petit différend en conflit juridique ou familial. Il est particulièrement important de ne pas amplifier des divergences mineures lorsqu'aucun problème grave ne menace la relation conjugale.

Selon les experts, la communication, la compréhension et le compromis entre les époux sont essentiels pour atténuer les problèmes pouvant découler de visions divergentes sur la vie.