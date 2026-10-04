L'attaquant légendaire de 41 ans qui a quitté l'équipe nationale du Portugal de manière fracassante Cristiano Ronaldo a suscité une vague de polémiques qui a secoué la communauté mondiale du football. Dans cette situation complexe, l'ancien mentor de l'attaquant vedette, Zinédine Zidane, actuellement à la tête de l'équipe de France, a adressé à son ancien joueur des mots de profond respect et de soutien chaleureux.

Le technicien français, qui a remporté trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid, a souligné que la place de Ronaldo dans le football mondial et son travail acharné surpassent toute controverse.

«Il m'a aidé à remporter de nombreux titres»

Zinédine Zidane, en évoquant les années dorées passées avec Ronaldo, a fait la déclaration sincère suivante :

«Nous devons reconnaître à sa juste valeur tout son parcours footballistique. Je suis fier d'avoir eu la chance de travailler avec lui dans la même équipe. Cristiano m'a apporté une aide inestimable pour remporter de nombreux trophées et titres prestigieux. Nous nous inclinons devant lui avec un immense respect. J'ai toujours une profonde admiration pour tous ceux avec qui j'ai travaillé et partagé des moments de ma vie.»

Le départ du Portugal et la décision de mettre fin à sa carrière

La déclaration de Zidane intervient alors que Ronaldo est sur le point de conclure de manière dramatique sa carrière sous le maillot national :

Conflit avec l'entraîneur : L'attaquant du club saoudien d'Al-Nassr a quitté le camp d'entraînement de l'équipe nationale prématurément en raison d'une promesse non tenue par le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, et de son intention de le laisser sur le banc.

Adieux à la sélection : Selon les dernières informations de la presse portugaise, le capitaine de 41 ans, auteur de 146 buts en 234 matchs et détenteur de records mondiaux, a décidé de ne plus porter le maillot de l'équipe nationale.

Alors que les critiques acerbes et les débats politiques se poursuivent dans son pays natal, des figures illustres du monde du football comme Zidane de Cristiano rappellent une fois de plus à tous sa grandeur historique.