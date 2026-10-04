Des astronomes ont capturé la première image d'une protoplanète en pleine croissance

Pour la première fois dans l'histoire, une équipe internationale d'astronomes a réussi à capturer une image directe d'une protoplanète en pleine croissance, accumulant du gaz et de la poussière autour d'elle. L'étude, publiée dans The Astrophysical Journal Letters, a permis d'observer en pratique des processus théorisés depuis longtemps, marquant un tournant majeur dans l'histoire de la planétologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, cet objet nommé WISPIT 2b est situé à 430 années-lumière de la Terre. Sa masse est environ 5 fois supérieure à celle de Jupiter, et il orbite autour de son étoile hôte à une distance de 57 unités astronomiques, soit presque deux fois la distance de l'orbite de Neptune. Cette image unique a été obtenue grâce au complexe de radiotélescopes ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) situé dans le désert d'Atacama au Chili.

Jusqu'à présent, le processus de formation des planètes n'était décrit que par des modèles théoriques et des simulations informatiques. Selon la théorie scientifique générale, une masse énorme de gaz et de poussière se comprime pour former un disque en rotation, à l'intérieur duquel de petits corps solides s'agglutinent. En conséquence, des planètes de type terrestre se forment près de l'étoile, tandis que des géantes gazeuses se forment plus loin. Cependant, personne n'avait pu observer ce processus directement jusqu'à aujourd'hui.

Structures du disque protoplanétaire et leurs mystères

Miriam Benisti, directrice de l'Institut Max Planck d' astronomie en Allemagne et l'une des responsables de l'étude, a expliqué les processus observés : « Nous voyons clairement comment les deux planètes façonnent leur environnement. WISPIT 2c a créé un vide, tandis que WISPIT 2b a créé une fente. Autour de WISPIT 2b, nous avons détecté des tourbillons de gaz prédits par les simulations d'interaction disque-planète, mais jamais observés auparavant. »

Dans le langage scientifique, les concepts de vide et de fente dans un disque protoplanétaire diffèrent radicalement. Un vide signifie que la zone est presque totalement débarrassée de matière ; une telle zone a été créée par le compagnon WISPIT 2c, d'une masse de 8 à 12 fois celle de Jupiter, sur une orbite de 15 unités astronomiques. Une fente est une zone à plus faible densité où suffisamment de matériau subsiste pour que la protoplanète continue de croître.

L'ère des observations de haute technologie

Le complexe ALMA a atteint une telle précision en combinant les données de 66 antennes individuelles en un seul interféromètre géant. Une architecture aussi complexe a permis d'examiner des détails inaccessibles à un instrument isolé, notamment la structure des flux de gaz autour de l'objet. Grâce à la méthode de visualisation Doppler, le mouvement du gaz a été représenté en rouge et bleu sur l'image.

Rappelons que WISPIT 2b a été découvert en août 2025, tandis que son compagnon WISPIT 2c a été identifié en mars 2026. Cette image, qui illustre directement le processus d'accrétion — l'un des mystères centraux de la formation planétaire, à savoir comment de petites particules s'agrègent en corps massifs — servira de source de données précieuse pour valider les modèles théoriques.