Les performances commerciales des premiers jours du nouveau smartphone iQOO 16 sur le marché ont considérablement chuté par rapport aux modèles de la génération précédente. Selon les données diffusées par ixt.com, les résultats de cet appareil au cours des quatre premiers jours suivant le lancement des ventes n'ont atteint que la moitié de ceux de l'iQOO 15 et se sont révélés identiques à ceux du modèle iQOO 13. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les analystes ont identifié ce ralentissement des ventes sur la base de comparaisons portant sur une période identique, incluant les premières heures de soirée du lancement ainsi que les trois jours suivants. Ainsi, les résultats initiaux des trois dernières générations de flagships de la marque iQOO diffèrent nettement.

Raisons principales de la baisse des ventes

Selon les experts, deux facteurs importants ont influencé la baisse de la demande initiale pour le flagship iQOO 16. Premièrement, l'augmentation du prix des modules de mémoire sur le marché mondial a affecté le prix final de l'appareil et a fait grimper ses coûts de production. Deuxièmement, les utilisateurs modernes perdent progressivement tout intérêt à renouveler leur smartphone chaque année.

Néanmoins, sur le plan technique, le nouvel appareil mérite l'attention car il intègre les capacités les plus avancées de sa catégorie. En particulier, le smartphone est équipé d'un équipement technologique impressionnant et de composants garantissant des performances élevées.

Capacités techniques du flagship

L'appareil est conçu sur la base d'un nouveau matériau appelé M16 et est équipé d'un écran Samsung Everest moderne de 6,85 pouces prenant en charge la technologie 2K LEAD 2.0. Cela offre aux utilisateurs des résultats supérieurs en termes de qualité d'image et de luminosité.

En ce qui concerne les capacités photographiques, l'appareil photo principal du smartphone a reçu un capteur Sony de 50 mégapixels au format optique 1/1,3 pouce. De plus, l'appareil est équipé d'un appareil photo périscopique de haute qualité avec un capteur Sony de 50 mégapixels, permettant de photographier avec précision des objets éloignés.

En outre, le modèle iQOO 16 est doté d'une immense batterie de 8400 mAh et d'une technologie de charge rapide de 100 W. Ces indicateurs augmentent considérablement l'autonomie de l'appareil. Actuellement, ce smartphone flagship se prépare à entrer sur le marché international.