Le nombre d'utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy atteint 1,2 milliard

Le géant technologique sud-coréen Samsung a révélé des statistiques mondiales sur l'audience de ses appareils mobiles. Selon le média ixbt.com, le nombre d'utilisateurs de smartphones de la gamme Samsung Galaxy dans le monde atteint aujourd'hui environ 1,2 milliard de personnes. Ce chiffre signifie qu'une personne sur sept sur Terre utilise un appareil de la marque coréenne, illustrant ainsi la position dominante de l'entreprise sur le marché mondial. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ces statistiques ont été mentionnées dans une vidéo spéciale publiée par la division japonaise de Samsung. Il est important de noter qu'il s'agit spécifiquement d'utilisateurs actifs de dispositifs Galaxy ; ce chiffre ne reflète donc pas le nombre total de smartphones vendus au cours de l'histoire, mais la portée réelle des utilisateurs. Ce résultat impressionnant témoigne de l'ampleur de l'écosystème mondial sur le marché technologique.

Une politique tarifaire large et une diversité de modèles

Selon les représentants de l'entreprise, l'une des principales raisons de cette audience massive est la vaste gamme de modèles. Samsung produit des smartphones dans presque toutes les catégories de prix. De la gamme abordable Galaxy A, dont le prix de départ avoisine les 150 dollars, aux flagships pliables avancés dont le prix peut atteindre 2400 dollars selon les configurations, l'entreprise parvient à couvrir toutes les couches d'acheteurs.

Grâce à cette stratégie, chaque acheteur peut choisir un gadget adapté à ses capacités financières. Cela permet à l'entreprise de renforcer sa position non seulement dans les pays développés, mais aussi sur les marchés émergents, tout en élargissant durablement sa base d'utilisateurs.

Parcours historique et perspectives d'avenir

L'histoire des smartphones de la marque Samsung basés sur le système d'exploitation Android a débuté en 2009 avec le modèle Galaxy GT-I7500. En 17 ans, la famille Galaxy est passée d'une simple gamme de quelques modèles à un immense écosystème mondial, atteignant aujourd'hui le cap du milliard d'utilisateurs.

Aujourd'hui, pour maintenir son leadership sur le marché mobile, Samsung se concentre sur l'innovation, notamment l'intégration de technologies AI et l'amélioration de la qualité des écrans pliables. Cette audience de 1,2 milliard de personnes constitue une base solide pour l'introduction réussie de nouveaux services et écosystèmes logiciels à l'avenir.