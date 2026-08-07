Les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra suscitent un intérêt record aux États-Unis

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Les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra suscitent un intérêt record aux États-Unis

La société sud-coréenne Samsung a publié les résultats de l’intérêt initial suscité par ses smartphones pliables de nouvelle génération — Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra. Selon l’entreprise, le nombre de précommandes dans le monde a été supérieur de 30 % à celui des modèles de l’année dernière. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, la demande s’est révélée particulièrement forte sur le marché américain. Les modèles Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra ont enregistré ensemble 30 % de précommandes de plus que la série Galaxy Z Fold 7 de l’année dernière. Cela montre que la confiance des utilisateurs envers les gadgets dotés de technologies avancées ne cesse de progresser.

Dynamique des achats et de la demande sur le marché américain

Près de la moitié du total des précommandes enregistrées aux États-Unis concernait précisément le Galaxy Z Fold 8 de base. La popularité des nouveaux fleurons à écran pliable a toutefois entraîné une pénurie de certains modèles et coloris.

Ainsi, la version lavande du smartphone Galaxy Z Fold 8 est déjà totalement épuisée sur le site officiel de Samsung. D’autres coloris et configurations ont également commencé à disparaître progressivement des ventes.

Évolution des préférences des utilisateurs

Les statistiques présentées révèlent des changements significatifs dans les besoins technologiques et les choix des acheteurs. Par rapport à l’année dernière, le nombre de propriétaires de smartphones de la série Galaxy Z Flip préférant passer à la gamme Galaxy Z Fold, plus coûteuse et plus polyvalente, a plus que triplé.

Les spécialistes expliquent cette évolution par le besoin croissant des consommateurs de disposer d’écrans plus grands et transformables. Un grand écran fait passer le multitâche et les fonctions multimédias à un niveau supérieur.

Ventes d’accessoires supplémentaires

Les ventes d’appareils supplémentaires ont également progressé de manière significative avec celles des smartphones. Selon Samsung, aux États-Unis, un acheteur sur quatre ayant précommandé un modèle de la série Galaxy Z Flip 8 ou Galaxy Z Fold 8 a aussi acheté une nouvelle montre connectée Galaxy Watch.

Cette tendance confirme clairement que les utilisateurs préfèrent exploiter plusieurs gadgets au sein d’un même écosystème et que les produits Samsung offrent un haut niveau de confort grâce à leur interopérabilité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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