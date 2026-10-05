iPhone 18 Pro et Pro Max : prix au 5 octobre

·6·Technologie
iPhone 18 Pro et Pro Max : prix au 5 octobre

Les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pour différentes versions de stockage et de couleurs ont été annoncés au 5 octobre. Les appareils sont vendus en variantes eSIM+eSIM et SIM+eSIM.

L'iPhone 18 Pro en version eSIM+eSIM avec 256 GB de stockage est proposé à partir de 1599 dollars en coloris Silver, Glacier et Black. La version Burgundy coûte 1649 dollars. Le prix de l'iPhone 18 Pro avec 512 GB de stockage est de 1899 dollars, et le modèle avec 1 TB de stockage est affiché à 2899 dollars.

iPhone 18 du Pro Max La version 256 GB en coloris Black est vendue au prix promotionnel de 1769 dollars. Les coloris Silver et Glacier sont proposés à 1799 dollars, et le Burgundy à 1849 dollars.

L'iPhone 18 Pro Max avec 512 GB de stockage est disponible en version Black à 2039 dollars, Silver à 2179 dollars, Glacier à 2099 dollars et Burgundy à 2179 dollars. Le prix du modèle avec 1 TB de stockage est de 2749 dollars.

Dans les versions SIM+eSIM, l'iPhone 18 Pro 256 GB est vendu en coloris Silver à 1579 dollars, Glacier à 1609 dollars, et Black et Burgundy à 1659 dollars. La version 512 GB est affichée à 1949 dollars et le modèle 1 TB à 2999 dollars.

La version SIM+eSIM de l'iPhone 18 Pro Max avec 256 GB est proposée en coloris Glacier à 1929 dollars, Black à 1889 dollars, Silver à 1849 dollars et Burgundy à 1989 dollars.

L'iPhone 18 Pro Max avec 512 GB de stockage coûte 2159 dollars en version Black, 2239 dollars en Silver, 2219 dollars en Burgundy et 2239 dollars en Glacier. Le prix de la version 1 TB est de 2739 dollars.

Il est précisé que les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement. Les prix indiqués correspondent à la date du 5 octobre 2026.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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