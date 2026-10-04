Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 4 octobre

·3·Technologie
Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 4 octobre

Au 4 octobre, les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été communiqués selon les différentes capacités de stockage et coloris. Les tarifs varient selon les variantes SIM+eSIM et eSIM+eSIM.

L'iPhone 18 Pro 256 GB en version eSIM+eSIM est proposé en coloris Silver à 1579 dollars, en Glacier et Black à 1599 dollars, et en Burgundy à 1649 dollars.

La version 512 GB de l'iPhone 18 Pro est vendue à 1899 dollars, et le modèle avec 1 TB de stockage à 2899 dollars.

Les coloris Black, Silver et Glacier du modèle iPhone 18 Pro Max 256 GB sont proposés à 1799 dollars, tandis que la version Burgundy est à 1889 dollars.

La version Black de l'iPhone 18 Pro Max 512 GB coûte 2049 dollars, les variantes Silver et Burgundy 2179 dollars, et la version Glacier 2099 dollars. Le modèle 1 TB est affiché à 2749 dollars.

L'iPhone 18 Pro 256 GB en version SIM+eSIM est proposé en coloris Silver à 1579 dollars, et en Glacier, Black et Burgundy respectivement à 1619, 1679 et 1679 dollars.

Dans cette version, le modèle 512 GB de l'iPhone 18 Pro est vendu à 1899 dollars, et la version 1 TB à 2999 dollars.

La version Glacier de l'iPhone 18 Pro Max 256 GB est à 1929 dollars, Black à 1919 dollars, Silver à 1899 dollars et Burgundy à 2029 dollars.

La version Black de l'iPhone 18 Pro Max 512 GB est affichée à 2179 dollars, les variantes Silver et Glacier à 2239 dollars, et la version Burgundy à 2299 dollars. Le modèle 1 TB coûte 2749 dollars.

Les prix indiqués sont valables au 4 octobre 2026. Les prix du marché peuvent varier quotidiennement.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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